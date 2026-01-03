人気アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」月足天音（26）が2日放送の日本テレビ系「上沼×サンドの最幸運グランプリ2026」に出演。金運でまさかの占い結果に悲鳴を上げた。

同番組は3人の“最強占い師”が「干支」「星座」「生まれた日」から「出会い運」「健康運」「金運」をランキング形式で紹介。占い師シウマが占った、誕生日での金運で、10月26日生まれの月足の「26日」が全31日の中で最低になり「私、凄いお金大好きなんです。今日、これを楽しみに来たので凄い悔しいです」と頭を抱えた。

また、シウマは月足についての2026年の金運も「もう大惨事です。負のサイクル、負のスパイラルに陥ってしまって、コントロールがなかなかできませんよっていうくらい、金運が低迷してます」と言われた。

さらに「イメージカラーである赤っていうのが、入ってきたお金が燃えてってしまうという特徴で、金運と真逆の特徴になるんですよ」と語った。

12月29日生まれのメンバーの早瀬ノエルが、最高の「29日」生まれで、メンバーカラーも黄色なことから「早瀬さんとの相性が凄く良くなる年。仲良くしておくと、少しは防げるかなと思います」「1人で活動する方が、金運の浪費を防げる」とのアドバイスもあった。

月足は「宝くじとかたまにちょっと当選したりするから金運がいいと思っていた」と言い、当選額は「1万円くらい」としながらも、購入枚数は「ジャンボとかは100枚くらい買います」と明かしたため「100枚買って1万円しか当たらないの？」と突っ込まれ爆笑していた。