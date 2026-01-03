◇全国大学ラグビー選手権準決勝 早大31―21帝京大（2026年1月2日 東京・MUFG国立）

関東対抗戦3位の早大が同4位の帝京大を31―21で破り、6季ぶり17度目の日本一へ王手をかけた。SO服部亮太（2年）がドロップゴール（DG）を決めるなど11得点。昨季の全国大学選手権決勝と今季の関東大学対抗戦でともに敗れている相手に雪辱を果たした。11日に行われる決勝は、6季ぶり11度目の早明決戦となった。

司令塔の判断力がチームを勝利に導いた。前半5分に先制トライを決めたSO服部は6点リードで迎えた同38分、22メートルライン付近からDGを決めて点差を広げた。後半23分には同じ位置からペナルティーゴール（PG）も成功。「トライを取れなくてもしっかり3点取った方が後々効いてくる。あの判断は間違ってなかった」。準々決勝の天理大戦が5点差の辛勝だった経験から着実に得点を重ね、余裕を持って逃げ切った。

昨年1月、日本一をかけた決勝戦で完敗。リベンジを期して臨んだ昨年11月の対抗戦でも敗れた。「悔しさを忘れず、帝京に勝つために1年間やってきた。それを試合で出せた」とCTB野中主将。やってきたことを出し切る意味を込め、この試合で掲げたテーマは「極限遂行」。1年間持ち続けてきた思いを体現してみせた。

1年前には圧倒されていたスクラムで上回った。前半のペナルティー数は帝京大の8に対して早大は0。大田尾竜彦監督は「上回らないといけない具体的な数値を示して1年間準備してきた。自分たちのスクラムを組めたことがかなり大きい。22メートル以内でのスコア率もよかった」と勝因を分析した。

帝京大に雪辱を果たし、決勝は同じく対抗戦で敗れている明大に挑む。SO服部は「借りを返せる。いつも通りのラグビーをすれば絶対勝てる」と自信をみなぎらせた。日本一を懸けた早明戦は、SH斎藤直人（トゥールーズ）を擁して優勝した19年度以来。国立で6年ぶりに「荒ぶる」を歌う準備はできている。