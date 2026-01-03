お笑いタレントの明石家さんま（70）が、2日放送のフジテレビ系「さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP」に出演し、再婚しなかった理由を明かした。

ゲストのラッパー・ちゃんみなから「バツイチってどうです？もう一回くらい結婚のチャンス…」と聞かれたさんまは「ありましたよ」と答えた。

「何でされなかったんですか？」と聞かれると「IMAKUが小さい時には、二千翔と、会えないからね。俺が結婚したら、子供に会えなくなるから、その時は結婚しないでおこうと思っていたら、あっという間に30過ぎてしまい」と語った。

さんまは「次の家庭を築くと、もう会えないやん、子どもと。俺はね、してもええんやけど」と、子どもたちの気持ちを考え再婚をしなかったと説明したが、「娘から“何で結婚しなかったの？”って言われて、凄くショック受けたことがあります」と笑った。

ちゃんみなが「今は再婚は？」と聞くと「もう古希なんですよ」と70歳であると答えたものの、ちゃんみなは「こき？それは木村さんのところの娘さん？」と、俳優の木村拓哉の次女で、モデル・女優のKoki,の名を上げ首をかしげた。さんまは「なんで俺が突然、木村の娘にならなきゃいけないの！」と突っ込んでいた。

さんまと1988年に女優の大竹しのぶ結婚、89年にIMALUが誕生したが92年に離婚した。だが、大竹と大竹の元夫（故人）との間に誕生した長男の二千翔さんとも良い親子関係を続けている。