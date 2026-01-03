ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２５９ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式2日（NY時間14:27）（日本時間04:27）
ダウ平均 48323.20（+259.91 +0.54%）
ナスダック 23227.40（-14.59 -0.06%）
CME日経平均先物 51025（大証終比：+545 +1.08%）
欧州株式2日終値
英FT100 9951.14（+19.76 +0.20%）
独DAX 24539.34（+48.93 +0.20%）
仏CAC40 8195.21（+45.71 +0.56%）
米国債利回り
2年債 3.480（+0.007）
10年債 4.191（+0.024）
30年債 4.870（+0.027）
期待インフレ率 2.262（+0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.900（+0.045）
英 国 4.537（+0.058）
カナダ 3.480（+0.047）
豪 州 4.837（+0.097）
日 本 2.059（+0.015）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.33（-0.09 -0.16%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4332.70（-8.40 -0.19%）
ビットコイン（ドル）
89821.38（+1546.64 +1.75%）
（円建・参考値）
1409万6567円（+242730 +1.75%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
