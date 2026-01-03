NY株式2日（NY時間14:27）（日本時間04:27）
ダウ平均　　　48323.20（+259.91　+0.54%）
ナスダック　　　23227.40（-14.59　-0.06%）
CME日経平均先物　51025（大証終比：+545　+1.08%）

欧州株式2日終値
英FT100　 9951.14（+19.76　+0.20%）
独DAX　 24539.34（+48.93　+0.20%）
仏CAC40　 8195.21（+45.71　+0.56%）

米国債利回り
2年債　 　3.480（+0.007）
10年債　 　4.191（+0.024）
30年債　 　4.870（+0.027）
期待インフレ率　 　2.262（+0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.900（+0.045）
英　国　　4.537（+0.058）
カナダ　　3.480（+0.047）
豪　州　　4.837（+0.097）
日　本　　2.059（+0.015）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.33（-0.09　-0.16%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4332.70（-8.40　-0.19%）

ビットコイン（ドル）
89821.38（+1546.64　+1.75%）
（円建・参考値）
1409万6567円（+242730　+1.75%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ