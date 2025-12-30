ボートレース芦屋の「福岡県内選手権大会」は2日の5日目で10〜12Rが行われ、3日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

永田が初笑いへ。前走のまるがめから中0日での今節参戦となったが、節間5勝と元気いっぱいの走りを見せてきた。相棒18号機は優勝戦でも見劣りなく、インから持ち前の高速ターンで先行態勢を築くか。新開は差して伸び比べ。羽野はセンター俊敏に反応して。伸び自慢の原田がスリット先手なら波乱演出も。

＜1＞永田啓二 足はバランスが取れて、いい部類に入っている。ターン回りも悪くない。ただ、4日目はバックでケツを振ったけど、準優はホームで振った。また調整は考える。質のいいスタートを目指したい。

＜2＞新開航 足自体は悪くないけど、エンジンはまだ出せる余地はありそう。全体的にバランス型で中堅上位。スタートは最近の中では分かっていない方。

＜3＞羽野直也 回り過ぎでスタートしてケツを振っていたが、伸びは上位グループに入っていて負けることはない。出足が少し甘いかもしれない。スタート勘をしっかりつかみたい。

＜4＞岡崎恭裕 両サイドに伸びられていたし伸びが良くない。出ていない分、スタートも突っ込まなくちゃいけないので難しい。

＜5＞原田才一郎 準優のスタートは少し様子を見たが、今節では一番質良く行けた。伸びは一番いい。追い風でも舟が返ってきたし、出足や回り足もいい。

＜6＞松崎祐太郎 整備で伸びはマシになったけど、足自体は大したことない。道中も大野（芳顕）さんの方が回っての足は余裕がありそうだった。ペラ調整する。