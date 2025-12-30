◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

15年ぶりの総合優勝へ、「トップ・オブ・ザ・マウンテン（往路優勝）」を掲げていた早大は青学大から遅れること18秒差の2位。花田勝彦監督（54）は「あそこまで行ったので勝ちたかったが、選手は力通りの走りをした」と総括した。

2つの誤算があった。一つ目は「うれしい誤算」で、2番手でたすきを受けた4区の鈴木琉胤（るい、1年）が、区間記録まで1秒に迫る1時間0分1秒の歴代日本人最高記録で区間賞。28年ロサンゼルス五輪のトラック種目出場を目標に掲げるスーパールーキーには「60分30〜50秒くらいを想定していた」というが、期待を大きく上回った。

サッカー部兼任だった中3の全国中学校大会の3000メートルで優勝。八千代松陰高でも活躍し、鳴り物入りで早大に入学したが「1年は無理をさせない。他大学は（月間）1000キロ走るが、うちは12月で600キロほど」と将来を見据えた育成方針を貫いた。それでも意識が高い本人は自主的に筋力トレーニングに取り組み、入学時から一回り大きくなった体で快走。鈴木本人も「走れないメンバーがいる中、区間賞でチームを勢いづけられた」と笑顔で振り返った。

一方で文字通りの誤算は、青学大5区・黒田が出した驚愕（きょうがく）の区間新記録。3年連続で山上りを任された“山の名探偵”こと工藤慎作（3年）は2位でたすきを受けて9・8キロ付近で先頭に立ち、区間3位と安定した走りを見せたが、19・25キロ付近で黒田に捉えられ「抵抗できなかった。一言で言って悔しい」とゴール直後は涙を流した。

それでもまだ18秒差。山下りの6区には昨年同区間5位の山崎一吹（3年）が待機しており、平地にも戦える戦力を残す。花田監督も「ここまで来たら優勝争いをしたい」とファイティングポーズを下ろさず。復路こそ、えんじ色に染めてみせる。