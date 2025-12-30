◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

昨年11月の全日本を制した駒大は3年ぶりの総合優勝奪還へ厳しい戦いを強いられた。1区の小山翔也（3年）が5位と好位置につけたが、4区の村上響（3年）が後半に失速し、区間19位と誤算。首位と4分52秒差をつけられ、藤田敦史監督（49）は「ブレーキがあったら勝てない。往路はブレーキなくいかなかったら、復路でいくら主力を並べても追いつくことはできない。この差じゃなかなか厳しいかなと思う」と肩を落とした。

本来なら往路で快走するはずの主将の山川拓馬（4年）が昨年の12月に、ぎっくり腰を発症。恥骨のケガに悩まされてきたエースの佐藤圭汰（4年）についても藤田監督は「状態としては仕上がった。でも、あとは練習が足りていない分が否めない」と率直な思いを明かした。それでも、花の2区を初めて務めた桑田駿介（2年）が区間8位と粘りの走りで、たすきをつなぐなど見せ場はつくった。

2年連続総合2位の前回は、復路を新記録で制した。6区には前回区間2位の伊藤蒼唯（4年）が控え、山川、佐藤、力のある谷中晴（2年）も起用予定だ。指揮官は「何とか復路（優勝）を獲りにいきたい。諦めずにいきたい」と気合を入れ直し、大八木弘明総監督（67）も「復路優勝は狙いにいける」と闘魂を注入。60年連続60回目出場の伝統校が、再び意地を見せる。