¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û18°ÌÂçÅìÂç¡¡Î®¤ì¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤¹¤ëÁö¤ê¤¬½ç°Ì¤ËÄ¾·ë¡¡¿¿Ì¾»Ò´ÆÆÄ¡ÖÉüÏ©¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Æ¡×
¡¡¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¡¦±ýÏ©¡Ê2026Ç¯1·î2Æü¡¡Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¡ÁÈ¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð¡á5¶è´Ö107¡¦5¥¥í¡Ë
¡¡ÂçÅìÂç¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢±ýÏ©¤Ï18°Ì¤ÈÂç¸í»»¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¿¿Ì¾»Ò·½´ÆÆÄ¡Ê47¡Ë¤Ï¡ÖºòÇ¯¤ÎÈ¢º¬¡¢Á´ÆüËÜ¤È°ì½ï¤Ç¡¢Î®¤ì¤ò´°Á´¤Ë¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Áö¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢½ç°Ì¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¡×¤ÈÇÔÀï¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡3¶è¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤Î¿ûºê¤¬¶è´Ö20°Ì¤È¿¶¤ë¤ï¤º¡£Êä·ç¤Ë²ó¤Ã¤¿¼ç¾¤ÎÀÖÀ±¡Ê4Ç¯¡Ë¤é¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ëÉüÏ©¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥·¡¼¥É¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢°ì¤Ä¤Ç¤â½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¡¢ÉüÏ©¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£