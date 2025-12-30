ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は７３ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式2日（NY時間13:02）（日本時間03:02）
ダウ平均 48136.49（+73.20 +0.15%）
ナスダック 23186.56（-55.43 -0.24%）
CME日経平均先物 50885（大証終比：+405 +0.80%）
欧州株式2日終値
英FT100 9951.14（+19.76 +0.20%）
独DAX 24539.34（+48.93 +0.20%）
仏CAC40 8195.21（+45.71 +0.56%）
米国債利回り
2年債 3.473（+0.000）
10年債 4.181（+0.014）
30年債 4.862（+0.018）
期待インフレ率 2.258（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.900（+0.045）
英 国 4.537（+0.058）
カナダ 3.472（+0.039）
豪 州 4.837（+0.097）
日 本 2.059（+0.015）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝56.99（-0.43 -0.75%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4337.60（-3.50 -0.08%）
ビットコイン（ドル）
90445.50（+2170.76 +2.46%）
（円建・参考値）
1418万0045円（+340332 +2.46%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48136.49（+73.20 +0.15%）
ナスダック 23186.56（-55.43 -0.24%）
CME日経平均先物 50885（大証終比：+405 +0.80%）
欧州株式2日終値
英FT100 9951.14（+19.76 +0.20%）
独DAX 24539.34（+48.93 +0.20%）
仏CAC40 8195.21（+45.71 +0.56%）
米国債利回り
2年債 3.473（+0.000）
10年債 4.181（+0.014）
30年債 4.862（+0.018）
期待インフレ率 2.258（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.900（+0.045）
英 国 4.537（+0.058）
カナダ 3.472（+0.039）
豪 州 4.837（+0.097）
日 本 2.059（+0.015）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝56.99（-0.43 -0.75%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4337.60（-3.50 -0.08%）
ビットコイン（ドル）
90445.50（+2170.76 +2.46%）
（円建・参考値）
1418万0045円（+340332 +2.46%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ