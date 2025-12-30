NY株式2日（NY時間13:02）（日本時間03:02）
ダウ平均　　　48136.49（+73.20　+0.15%）
ナスダック　　　23186.56（-55.43　-0.24%）
CME日経平均先物　50885（大証終比：+405　+0.80%）

欧州株式2日終値
英FT100　 9951.14（+19.76　+0.20%）
独DAX　 24539.34（+48.93　+0.20%）
仏CAC40　 8195.21（+45.71　+0.56%）

米国債利回り
2年債　 　3.473（+0.000）
10年債　 　4.181（+0.014）
30年債　 　4.862（+0.018）
期待インフレ率　 　2.258（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.900（+0.045）
英　国　　4.537（+0.058）
カナダ　　3.472（+0.039）
豪　州　　4.837（+0.097）
日　本　　2.059（+0.015）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝56.99（-0.43　-0.75%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4337.60（-3.50　-0.08%）

ビットコイン（ドル）
90445.50（+2170.76　+2.46%）
（円建・参考値）
1418万0045円（+340332　+2.46%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ