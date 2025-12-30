きょうのユーロドルは上値の重い展開が見られたものの、１．１７ドル台は維持している。本日の２１日線が１．１７３０ドル付近に来ており、その付近での攻防となっているが、方向感が出るのは来週以降とも見られている。一方、ユーロ円は１８３円台での推移。１８５円の上値水準は重くなっているものの、上昇トレンドは継続している状況。



ストラテジストは、今年のユーロドルは昨年に引き続き上昇との見方が広がっているが、金利差を踏まえるとこの見通しには弱点があると指摘している。ユーロドルは２６年末にかけて現在の１．２０ドル前後まで上昇がコンセンサスとなっており、背景にはＥＣＢはすでに利下げ終了しており、２６年後半には利上げを検討する可能性がある一方、ＦＲＢは追加利下げに踏み切るとの想定がある。



ただし、ＥＣＢが利上げ転じる根拠が不透明なほか、米国でのインフレの高止まりにより、ＦＲＢが市場が織り込む計０．５０％ポイントの利下げを実行できない恐れがある。その場合、現在の市場シナリオは揺らぎ、他の条件が同じならユーロドルは上値が重くなるという。



EUR/USD 1.1722 EUR/JPY 183.92 EUR/GBP 0.8713



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

