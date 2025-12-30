佐久間宣行氏が賞賛「SUPER EIGHT、マジ訳分かんない」アングラ演劇、深海魚、農業…
テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50歳）が、1月1日に放送されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（テレビ東京系）に出演。SUPER EIGHTの幅の広い活躍の仕方に「SUPER EIGHT、マジ訳分かんない」と賞賛した。
バラエティ番組「ありえへん∞世界」に出演しているSUPER EIGHT・村上信五が、番組のゲストとして登場。SUPER EIGHTの冠番組は「ありえへん∞世界」の前からずっと続いており、佐久間宣行氏によると「テレビ東京の若手プロデューサーの登竜門だった」と振り返る。
村上が印象に残っている出来事として、メンバーの安田章大が魚とジビエが好きで、ダチョウ倶楽部・寺門ジモンの道に進み始めていたところ、地元の漁師と仲良くなって漁を手伝い始めてから深海魚について詳しくなっていったと話すと、佐久間氏は安田が唐十郎の劇団唐組で舞台俳優としても活躍していることに触れ、「アングラ演劇と深海魚やってるんですよ」とコメント。
さらに佐久間氏は村上も会社や農業もやっていると話し「SUPER EIGHT、ってマジ訳分かんない」と賞賛。村上も「嵐が何もね、やらなかったことをね、勝手にやっている。気ぃついたらですわ。こんなん求めていなかったですよ」と語った。
