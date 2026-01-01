ÆâÂ¼¸÷ÎÉ 2025Ç¯¶Ã¤¤¤¿à¹ñÊõ»ö·ïá¡Ä¸åÇÚ»È¤Ã¤¿Æî¸¶À¶Î´¤Î¼êÃÊ¤Ë¡Ö¤Ï¤¡⁉¤Ê¤ËµÞ¤Ë⁉¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤ÈÆî¸¶À¶Î´¤¬¡¢£²Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¦¥ó¥Ê¥ó¤Îµ¤Ê¬¤Ï¾å¡¹¡£¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿£Ó£Ð¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¶á¤Îà»ö·ïá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï£±£¹£¹£¶Ç¯¤ËÊüÁ÷³«»Ï¡£ÆâÂ¼¤Ï¡Ö¥»¥Ã¥È¤âÅö»þ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Æî¸¶¤È¤Î´Ö¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿à¹ñÊõ»ö·ïá¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æî¸¶¤Ë±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ò¶¯¤¯´«¤á¤é¤ì¤¿ÆâÂ¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥¬¥ó¥¬¥ó¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¿Í¤Ã¤ÆÍ¾·×¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤È¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤È£²½µ´Ö¸å¡¢¥á¥¤¥¯Ãæ¤Ë¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ÖÆî¸¶¤µ¤ó¤È¡ÊÆâÂ¼¤È¼ãÎÓ¤Î¡Ë£³¿Í¤Ç¡Ø¹ñÊõ¡Ù¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ï¤¡¡ª¡©¡¡¤Ê¤ËµÞ¤Ë¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¥á¥¤¥¯¼¼¤Î±ü¤ò¸«¤¿¤é¡¢Æî¸¶¤¬¤³¤Ã¤½¤êÍÍ»Ò¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤µ¤é¤Ë£²½µ´Ö¸å¡¢¤Þ¤¿¼ãÎÓ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤È¥¦¥ó¥Ê¥ó¤µ¤ó¤Î£´¿Í¤Ç¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÆî¸¶¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¼ãÎÓ¤È¥¦¥Á¤é¡ÊÆî¸¶¤ÈÆâÂ¼¡Ë¤À¤Ã¤¿¤é¡¢±Ç²è¤ò¸«¤Æ¿¼¤¤ÏÃ¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢½ÕÆü¡ÊÀµ¾´¡Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆâÂ¼¤Ï¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡¦ÂçÃÝ°ì¼ù¤È¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡¦Ì¾ÁÒ½á¤È£²£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î£³¿ÍÎ¹¤Ø¡£Ì¾ÁÒ¤Ë¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ã¤ÆÀµÄ¾¤É¤Ã¤Á¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÆâÂ¼¤Ï¡Ö£²¿Í¤Î»þ¤Ï³ä¤È²¶¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ßÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¡¢ÂçÃÝ¤â¡Ö¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Í¡¢ÆâÂ¼¤µ¤ó¤¬µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤ÈÆæ¥Õ¥©¥í¡¼¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿Æî¸¶¤Ï¡Ö±³¤Ä¤±¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£