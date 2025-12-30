ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は７３ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式2日（NY時間12:08）（日本時間02:08）
ダウ平均 48136.31（+73.02 +0.15%）
ナスダック 23181.48（-60.51 -0.26%）
CME日経平均先物 50910（大証終比：+430 +0.85%）
欧州株式2日GMT17:08
英FT100 9951.14（+19.76 +0.20%）
独DAX 24539.34（+48.93 +0.20%）
仏CAC40 8195.21（+45.71 +0.56%）
米国債利回り
2年債 3.471（-0.002）
10年債 4.183（+0.016）
30年債 4.866（+0.023）
期待インフレ率 2.258（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.900（+0.045）
英 国 4.537（+0.058）
カナダ 3.465（+0.032）
豪 州 4.837（+0.097）
日 本 2.059（+0.015）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝56.80（-0.62 -1.08%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4334.40（-6.70 -0.15%）
ビットコイン（ドル）
90572.25（+2297.51 +2.60%）
（円建・参考値）
1419万5389円（+360089 +2.60%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
