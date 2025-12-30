NY株式2日（NY時間12:08）（日本時間02:08）
ダウ平均　　　48136.31（+73.02　+0.15%）
ナスダック　　　23181.48（-60.51　-0.26%）
CME日経平均先物　50910（大証終比：+430　+0.85%）

欧州株式2日GMT17:08
英FT100　 9951.14（+19.76　+0.20%）
独DAX　 24539.34（+48.93　+0.20%）
仏CAC40　 8195.21（+45.71　+0.56%）

米国債利回り
2年債　 　3.471（-0.002）
10年債　 　4.183（+0.016）
30年債　 　4.866（+0.023）
期待インフレ率　 　2.258（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.900（+0.045）
英　国　　4.537（+0.058）
カナダ　　3.465（+0.032）
豪　州　　4.837（+0.097）
日　本　　2.059（+0.015）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝56.80（-0.62　-1.08%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4334.40（-6.70　-0.15%）

ビットコイン（ドル）
90572.25（+2297.51　+2.60%）
（円建・参考値）
1419万5389円（+360089　+2.60%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ