「世界をデコれ！！」という合言葉とともに、アイドルグループSophià la Modeの指導が発表された。

Sophià la Modeは。名古屋を拠点に数々のアイドル・アーティストを輩出してきたO-STARが、東京への本格進出と世界市場を視野に入れて立ち上げた戦略型アイドルプロジェクトだ。楽曲、ビジュアル、ライブを一気通貫し「世界観・物語・成長導線」そのものを一体で設計し、長期的な展開をもとに次世代モデルの確立を目指すという。

プロデューサーには、アイドルフェス＜@JAM＞を手がける橋元恵一が就任し、音楽プロデュースには、O-STAR代表でありJUJU、鈴木雅之、HKT48 feat. 氣志團など数多くのヒットを生み出してきた油布賢一 a.k.a KENNYが参加し、グループの音楽的方向性を統合し海外展開も見据えたサウンド設計を担うかたちだ。

なお、楽曲制作陣には、Ado「踊」「唱」で国際的評価を獲得した TeddyLoid、西野カナ「あなたの好きなところ」で日本レコード大賞を受賞、幾多りら「恋風」で本年もノミネートされている Carlos K.、乃木坂46・日向坂46・欅坂46などへの提供で知られる三谷秀甫、すとぷりをはじめ国民的アーティストの作詞を多数手がける Funk Uchinoといった、シーンを代表するトップクリエイターが参加するという。

「世界をデコれ！！」というテーマは単なるキャッチコピーではなく、アイドル経験者として悔しさも歓喜も味わってきた者、異なる背景を持つ6人が、自分自身の人生と感情を、もう一度塗り替えていくという意志そのものを表しているという。誰かの正解をなぞるのではなく、誰かに用意された道を歩くのでもない。叡智（Sophia）を宿した音楽とパフォーマンスを通じて、それぞれの世界を、自分たちの色でデコレーションしていくとのことだ。

メンバーは、全国誌の表紙を18度飾る実績を誇り、“現役アイドル最強ボディ”として圧倒的存在感を放つ南みゆか。元OS☆Uセンターで現在はGenesis Girlのセンターとしても活躍し、2.5次元を中心に女優業まで幅広くこなす表現力の要となる香田メイ。STU48出身の経験に裏打ちされた確かなパフォーマンスでグループを支える磯貝花音。香田メイの実妹で、昨年末にOS☆Uのセンターを卒業し新たなステージを求めて再始動する香田リン。そして2025年秋に行われたオーディションを勝ち抜いた新星、高梨まゆと藤野ゆずという6人だ。

南みゆか

香田メイ

磯貝花音

香田リン

高梨まゆ

藤野ゆず

南みゆかコメント

Sophià la Mode 南みゆかです！O-STARから「もう一度信じること」を選んだ、物語を紡ぐ新世代アイドルが誕生します。 香田メイ、香田リン、南みゆか、磯貝花音、高梨まゆ、藤野ゆず。この6人で、アイドル界の景色を変えていきます。 私自身、20歳で迎える初めての東京。未知の未来。不安もありますが、それ以上に期待を胸に、私たちは前に進みます。世界を、私たちの色でデコれ。

1/25 プレデビュー

2/6 デビューライブ

ぜひ、伝説の目撃者になってください。

Sophià la Modeライブ

「O-STAR FES」にてプレデビュー

2026年1月25日（日）

＠名古屋・COMTEC PORTBASE（コムテックポートベイス） 開催

チケット：https://ticketdive.com/event/O-STARFES2026comtecportbase 2026年2月6日（金）

新宿ReNYにてワンマンライブで正式デビュー

チケット： https://ticketdive.com/event/SophialaMode0001

南みゆか：https://lit.link/minamimiyuka

香田メイ：https://lit.link/kodamei

香田リン：https://lit.link/rinkoda

磯貝花音：https://lit.link/kanon61_

高梨まゆ：https://lit.link/takanashimayu

藤野ゆず：https://lit.link/fujinoyuzu

Sophià la Mode公式：https://lit.link/sophilamode

◆O-STARオフィシャルサイト