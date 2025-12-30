日銀とＦＲＢの相反する動きも円は支えられず 年初の円は下落しやすい状況との指摘も＝ＮＹ為替 日銀とＦＲＢの相反する動きも円は支えられず 年初の円は下落しやすい状況との指摘も＝ＮＹ為替

リンクをコピーする みんなの感想は？

その後、ドル円は１５６．７０円近辺での推移となっている。ＮＹ時間に入ってドル高の動きが止まる中、１５７円ちょうどを一時付けたドル円は伸び悩む展開が見られている。ドル円は２１日線の上で底堅い展開を見せてはいるものの、１５７円台には慎重なようだ。



ただ、アナリストからは、１２月の日銀の利上げとＦＲＢの利下げにもかかわらず、円は支えらることはなく、昨年と同じ弱い基調で２６年をスタートしていると指摘している。ドル円の値動きは引き続き、利回り格差との関係が短期的に崩れていることを浮き彫りにしているとも述べた。



ＦＲＢは先日のＦＯＭＣ議事録で１月利下げは見送る可能性を示唆し、日銀は今年半ばまで再利上げする可能性が低いと見られている。そのことから、年初の円は下落しやすい状況にあるという。



USD/JPY 156.67 EUR/JPY 184.01

GBP/JPY 211.37 AUD/JPY 104.79



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト