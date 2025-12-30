西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた今井達也投手（27）が、アストロズと3年総額5400万ドル（約84億7800万円）で契約合意したと1日（日本時間2日）、複数の米メディアが報じた。交渉期限が2日（同3日）に迫る中、出来高を含め最大6300万ドル（約98億9100万円）で、1、2年目のシーズン後にオプトアウト（契約破棄）条項が付く異例の契約となった。

交渉期限が迫る中での電撃合意。今井は当初から日本選手が在籍していない球団への移籍を望んでいた。日本選手の移籍初年度では初のアストロズ入団となる。

3年連続2桁勝利を挙げた右腕が結んだ3年総額5400万ドルの大型契約。来季100イニングを投げれば600万ドル（約9億4200万円）を得る出来高を含め総額は最大6300万ドル（約98億9100万円）となる。当初予想されていたよりも短い年数での契約となったが、1、2年目のシーズン後にオプトアウト（契約破棄）条項も付く異例の契約だ。メジャー1年目から成績を残せば、いきなりFAとなって大型契約で他球団への移籍も見込めるメリットがある。

ア軍にとってはまさに「有言実行」の補強だった。過去にア軍に在籍した日本選手は松井稼頭央、青木宣親、菊池（現エンゼルス）の3人で、昨年11月にはダナ・ブラウンGMが「日本でのスカウティング体制を強化し、今後は積極的に動いていく」と発言していた。今オフは5年連続2桁勝利の先発左腕バルデスがFAとなり、先発投手は補強ポイントだった。今井は昨季12勝のブラウンやハビエルに続く先発の柱として期待がかかる。

ア軍本拠地の球場名は昨年1月1日から「ダイキン・パーク」に変更された。日本企業が大リーグの本拠地命名権を取得したのは初めてだった。昨年、ポストシーズン（PS）進出が8年連続でストップしたが、最近9年間で7度の地区優勝を誇る。4年ぶり3度目の世界一へ、今井が重要なピースになる。

≪契約金約3億円 今季年俸25億円≫今井の契約内容の詳細をAP通信が伝えた。契約金200万ドル（約3億1400万円）、今季年俸が1600万ドル（約25億1200万円）、2、3年目の年俸が各1800万ドル（約28億2600万円）。今季80、90、100イニングに到達するごとに2年目の年俸に出来高200万ドルが加算され、2年目に各イニングに到達するごとに3年目の年俸に出来高100万ドル（約1億5700万円）が加算される。

▽ヒューストン・アストロズ 1962年に創設。13年にナ・リーグ中地区からア・リーグ西地区に移り、17年と22年にワールドシリーズを制覇。昨年は地区2位で9年ぶりにプレーオフ進出を逃した。日本選手は過去に松井稼頭央、青木宣親、菊池雄星が所属。本拠地は開閉屋根式球場のダイキン・パーク。