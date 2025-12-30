Ｊ１Ｃ大阪が２０１８年Ｗ杯ロシア大会日本代表のＧＫ中村航輔（３０）を獲得することが２日までに決定的となった。複数の関係者によると既に交渉は合意に達しており、近日中に正式発表される見通し。６年ぶりの日本復帰となる。

東京都出身の中村は柏の下部組織から１３年にトップチームに昇格。Ｊ２（当時）福岡への期限付き移籍を経て、１６年に復帰すると守護神に定着。２１年にポルティモネンセ（ポルトガル）へ完全移籍し、２２〜２３年シーズンには正ＧＫの座をつかんだが、チームが２部に降格した２４〜２５年シーズンは出場機会を失い、昨年１月の退団後は無所属となっていた。

昨季のＣ大阪はＧＫ福井が３０試合、金鎮鉉（キム・ジンヒョン）が８試合で先発しゴールを守ったが、総失点が川崎と並んでリーグ３番目に多い５７を数えるなど安定感を欠いた。中村のコンディションは未知数だが、Ｊ１通算８９試合に出場し、１６年リオデジャネイロ五輪代表で日本代表としても８試合に出場するなど経験豊富な守護神に最後尾の再建を託すことになる。

また、金鎮鉉の残留も正式決定した。Ｃ大阪一筋でＪリーグ通算５３６試合出場を誇る３８歳のベテランＧＫが１９年目のシーズンを迎える。