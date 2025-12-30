先ほどからドル円は伸び悩んでおり、１５７円手前から１５６．６５円近辺まで急速に伸び悩む場面が見られた。特段の売り材料は見当たらなが、上値が重かったことで断続的に見切り売りが入ったものと見られる。



本邦勢は正月休みで、海外勢も２０２６年相場がスタートしたとは言え、本日は金曜日でまだ参加者が完全に揃わない。板が薄い中で、まとまった売りに押された可能性もありそうだ。



ドル円の値動きを見ると、もう一段の上値を試すことに慎重になっている様子がうかがえるとの指摘も出ている。最近の取引では３度に渡り１５７円の水準を上抜けることができていない。本日も１５７円ちょうどで抑えられている状況。



現時点で、米国や日本から目立った材料がない中、日本の当局による口先介入への警戒感が相場の上値を抑える要因となっているとの指摘も出ている。一方、２６年に日銀が利上げに踏み切るとの見方に確信が持てないことから、ドル円の下押しの動きも見られていないという。



ドル円は当面、レンジ内での推移が続く可能性が高く、次に上下どちらかにブレイクするきっかけとしては、来週の米雇用統計が最も有力視されるとの声も聞かれる。



USD/JPY 156.71 EUR/JPY 184.01

GBP/JPY 211.38 AUD/JPY 104.89



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト