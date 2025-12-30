【今日の献立】2026年1月3日(土)「カレー味のイカリングフライ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カレー味のイカリングフライ」 「カニマヨ軍艦」 「刻みナメコのお吸い物」 の全3品。
カレー風味がおいしいイカリングに、数の子を使った軍艦を添えて。
カレー風味がおいしいイカリングに、数の子を使った軍艦を添えて。
【主菜】カレー味のイカリングフライ
イカの下処理を丁寧に行うことがポイント！
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：669Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）イカ 2ハイ 塩コショウ 少々
＜衣＞
小麦粉 大さじ3~4
カレー粉 小さじ1~1.5
卵 1個
水 適量 パン粉 2カップ
揚げ油 適量 キャベツ (せん切り)1/8個分
プチトマト 4個
ウスターソース 適量 マヨネーズ 適量
【下準備】イカは足を引き抜き、目の際でワタを切り落とし、足は長さを切り揃えて2本ずつに切る。胴は中を水洗いして軟骨を抜き取り、幅1.5cmの輪切りにし、しっかり水気を拭き取る(できれば皮もむいて下さい)。
©Eレシピ
今回はアオリイカを使用しています。イカが大きい場合は、1パイ使用してください。イカは油跳ねしやすいので、丁寧に水気を拭いて下さいね。
＜衣＞の小麦粉とカレー粉に卵と水を加え、トロンとなるくらいに混ぜ合わせる。揚げ油を180℃に予熱し始める。
©Eレシピ
【作り方】1. イカに塩コショウをして＜衣＞に通し、さらにパン粉をつける。
©Eレシピ
2. 180℃の揚げ油に(1)を入れ、サクッと揚げる。器にキャベツ、プチトマトと共に盛り合わせ、ウスターソース、マヨネーズを添える。
©Eレシピ
【主食】カニマヨ軍艦
数の子入り！ プチプチッとした食感がアクセント。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：441Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）＜カニマヨ＞
カニ風味カマボコ 6本 水煮コーン (缶)大さじ2~3
数の子 20g
マヨネーズ 大さじ2
＜酢飯＞
ご飯 (炊きたて)茶碗2杯分
作り置き甘酢 大さじ1.5
焼きのり 2~3枚
しょうゆ 適量
【下準備】＜カニマヨ＞のカニ風味カマボコは長さを4等分に切り、さらに細かくほぐす。数の子は5mm角に切る。＜カニマヨ＞の全ての材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
＜酢飯＞の材料を混ぜ合わせ、冷ましておく。焼きのりは1枚を縦6等分に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜酢飯＞を12個分の俵型ににぎり、焼きのりを巻く。＜カニマヨ＞をのせて器に盛り、お好みでしょうゆをかける。
©Eレシピ
焼きのりが長い場合は、切って下さい。
【スープ・汁】刻みナメコのお吸い物
ナメコは刻むことでひと味違った食感に！
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：61Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ナメコ 1袋
絹ごし豆腐 100~150g
ミツバ (刻み)1/4束分
だし汁 400ml
＜調味料＞
酒 大さじ1.5
みりん 大さじ1/2
塩 小さじ1/2
薄口しょうゆ 小さじ1~1.5
【下準備】ナメコはサッと水洗いし、ザク切りにする。絹ごし豆腐は食べやすい大きさに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁を入れて強火にかけ、煮たったら＜調味料＞の材料、ナメコ、絹ごし豆腐を加える。
©Eレシピ
2. 再び煮たったらミツバを加えて火を止め、器に注ぎ分ける。
©Eレシピ