プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カレー味のイカリングフライ」 「カニマヨ軍艦」 「刻みナメコのお吸い物」 の全3品。
カレー風味がおいしいイカリングに、数の子を使った軍艦を添えて。

【主菜】カレー味のイカリングフライ
イカの下処理を丁寧に行うことがポイント！

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：669Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

イカ  2ハイ   塩コショウ  少々
＜衣＞
  小麦粉  大さじ3~4
  カレー粉  小さじ1~1.5
  卵  1個
  水  適量 パン粉  2カップ
揚げ油  適量 キャベツ  (せん切り)1/8個分
プチトマト  4個
ウスターソース  適量 マヨネーズ  適量

【下準備】

イカは足を引き抜き、目の際でワタを切り落とし、足は長さを切り揃えて2本ずつに切る。胴は中を水洗いして軟骨を抜き取り、幅1.5cmの輪切りにし、しっかり水気を拭き取る(できれば皮もむいて下さい)。

©Eレシピ


今回はアオリイカを使用しています。イカが大きい場合は、1パイ使用してください。イカは油跳ねしやすいので、丁寧に水気を拭いて下さいね。
＜衣＞の小麦粉とカレー粉に卵と水を加え、トロンとなるくらいに混ぜ合わせる。揚げ油を180℃に予熱し始める。

©Eレシピ



【作り方】

1. イカに塩コショウをして＜衣＞に通し、さらにパン粉をつける。

©Eレシピ


2. 180℃の揚げ油に(1)を入れ、サクッと揚げる。器にキャベツ、プチトマトと共に盛り合わせ、ウスターソース、マヨネーズを添える。

©Eレシピ



【主食】カニマヨ軍艦
数の子入り！　プチプチッとした食感がアクセント。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：441Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

＜カニマヨ＞
  カニ風味カマボコ  6本   水煮コーン  (缶)大さじ2~3
  数の子  20g
  マヨネーズ  大さじ2
＜酢飯＞
  ご飯  (炊きたて)茶碗2杯分
  作り置き甘酢  大さじ1.5
焼きのり  2~3枚
しょうゆ  適量

【下準備】

＜カニマヨ＞のカニ風味カマボコは長さを4等分に切り、さらに細かくほぐす。数の子は5mm角に切る。＜カニマヨ＞の全ての材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ


＜酢飯＞の材料を混ぜ合わせ、冷ましておく。焼きのりは1枚を縦6等分に切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. ＜酢飯＞を12個分の俵型ににぎり、焼きのりを巻く。＜カニマヨ＞をのせて器に盛り、お好みでしょうゆをかける。

©Eレシピ


焼きのりが長い場合は、切って下さい。

【スープ・汁】刻みナメコのお吸い物
ナメコは刻むことでひと味違った食感に！

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：61Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ナメコ  1袋
絹ごし豆腐  100~150g
ミツバ  (刻み)1/4束分
だし汁  400ml
＜調味料＞
  酒  大さじ1.5
  みりん  大さじ1/2
  塩  小さじ1/2
  薄口しょうゆ  小さじ1~1.5

【下準備】

ナメコはサッと水洗いし、ザク切りにする。絹ごし豆腐は食べやすい大きさに切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にだし汁を入れて強火にかけ、煮たったら＜調味料＞の材料、ナメコ、絹ごし豆腐を加える。

©Eレシピ


2. 再び煮たったらミツバを加えて火を止め、器に注ぎ分ける。

©Eレシピ