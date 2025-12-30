【余った餅の超簡単アレンジ】こんがりとろ〜り『餅ハムチーズ焼き』おつまみにも♪

お正月のお餅。どんなふうに楽しみますか？ お雑煮、きな粉、磯辺焼き……。いろんな食べ方があるけれど、手軽さ重視ならこんなアレンジも。

餅をハムでサンドして、とろ〜りチーズをはさめば、火を通すだけで立派な一品に。材料はどれもおなじみ、作り方は驚くほどシンプル。簡単すぎるのに、おいしすぎてお餅の食べすぎ注意です！

『餅ハムチーズ焼き』のレシピ

材料（2人分）

切り餅……3個（約150g）

ロースハム……6枚

スライスチーズ……3枚

焼きのり（全形）……1/2枚

オリーブオイル

しょうゆ

作り方

（1）下準備をする

チーズは縦横4等分に折る。焼きのりは3等分にちぎる。ハム1枚にのり1切れ、チーズ1枚、餅1個を順にのせ、ハム1枚をのせる。残りも同様に作る。

（2）蒸し焼きにする

フライパンにオリーブオイル小さじ1を中火で熱し、（1）を餅側のハムが下になるよう並べ入れ、ふたをする。弱めの中火で5分蒸し焼きにして裏返し、再度ふたをして1分ほど蒸し焼きにする。半分に切って器に盛り、しょうゆ少々をかける。

なじみの磯辺焼きも、こんがりハムでサンドすれば、ぐっと新鮮なおいしさに。手間はかけずに、満足感は抜群。お正月のお餅、最後までおいしく楽しめそうです。

（『オレンジページ』2021年1月2日号より）