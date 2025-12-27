あいみょん、デビュー10周年を記念し＜AIMYON 10th anniversary LIVE 2026 「、、、」 IN 阪神甲子園球場＞開催決定。4年ぶりに地元・甲子園へ
あいみょんが、メジャーデビュー10周年を記念して＜AIMYON 10th anniversary LIVE 2026 「、、、」(読み方：てんてんてん) IN 阪神甲子園球場＞を、2026年7月14日、15日の2日間にわたり開催することを発表した。
1月2日の『あいみょんのオールナイトニッポンGOLD』の放送直前に、特設サイトにてティザー映像が公開され、その直後の放送内であいみょん本人の言葉で開催が語られた。自身2度目となる阪神甲子園球場でのライブは、2022年に開催された＜AIMYON 弾き語りLIVE 2022 -サーチライト-＞から4年ぶり、今回はバンド編成で2デイズ開催される。
◾️＜AIMYON 10th anniversary LIVE 2026 「、、、」IN 阪神甲子園球場＞
公演日：2026年7月14日（火）・15日（水）
開場／開演：16:30 ／ 18:30
会場：阪神甲子園球場
特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/tententen_koshien
◾️18thシングル「ビーナスベルト」
CD発売＆配信日：2025年10月22日（水）
CD購入：https://aimyon.lnk.to/beltofvenus_cd
配信：https://wct.live/aimyon-beltofvenus
特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/beltofvenus
・品番：WPCL-13688 定価：\1,210（税込）
・収録曲
M1 ビーナスベルト
M2 おじゃまします
M3 ビーナスベルト(Instrumental)
M4 おじゃまします(Instrumental)
◆先着購入者特典
ビーナスベルト オリジナル缶バッジ
※サイズ：直径57mm
※6種の中から絵柄ランダムで1種プレゼントいたします。
※特典は数に限りがございます。無くなり次第、配布終了となります。
◆Amazon.co.jp購入者特典
メガジャケ(240mm×240mm)
◾️＜AIMYON FAN CLUB TOUR 2026“PINKY PROMISE YOU vol.2”＞
2026年
3月2日（月）東京・東京ガーデンシアター
3月3日（火）東京・東京ガーデンシアター
3月11日（水）広島・広島文化学園HBGホール
3月13日（金）福岡・福岡サンパレス
3月31日（火）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru
4月2日（木）宮城・仙台サンプラザホール
4月16日（木）愛知・アイプラザ豊橋
4月17日（金）愛知・アイプラザ豊橋
4月20日（月）大阪・フェスティバルホール
4月21日（火）大阪・フェスティバルホール
全公演：OPEN 17:30／START 18:30
特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/pinky_promise_you_02
