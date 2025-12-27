【一番くじ MAN WITH A MISSION 15th ANNIVERSARY】 店頭：1月3日より順次発売 オンライン：1月5日17時より販売 価格：1回800円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ MAN WITH A MISSION 15th ANNIVERSARY」を1月3日よりローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップなどで順次発売する。価格は1回800円。なお、一番くじONLINEでは1月5日17時より販売が開始される。

本商品は、ロックバンド「MAN WITH A MISSION」15周年を記念して発売される一番くじ。A賞には「MAN WITH A MISSION」5人のメンバーのリアルフィギュアが登場する。

B賞にはスマートフォンなどのスタンドとしても使うことができるB5サイズの大型マルチスタンド、C賞からG賞には柔らかくて手触りの良い「Tokyo Tanaka」さん、「Kamikaze Boy」さん、「Jean-Ken Johnny」さん、「DJ Santa Monica」さん、「Spear Rib」さんの顔型クッション（約30cm）がラインナップ。他にも、顔型マグネット、クリアファイル・ステッカーセット、ハンドタオル、ぽこっとちゃーむなどが揃っている。

また、最後のくじを引くともらえるラストワン賞には、「MAN WITH A MISSION」15周年キービジュアルを使用した約120cmの大判ビジュアルタオルが用意されている。

「一番くじ MAN WITH A MISSION 15th ANNIVERSARY」商品ラインナップ

A賞 MWAM 15th ANNIVERSARY フィギュア

全1種

サイズ：約18cm

B賞 MWAM ビッグマルチスタンド

全1種

サイズ：B5

C賞 Tokyo Tanaka フェイスクッション

全1種

サイズ：約30cm

D賞 Kamikaze Boy フェイスクッション

全1種

サイズ：約30cm

E賞 Jean-Ken Johnny フェイスクッション

全1種

サイズ：約30cm

F賞 DJ Santa Monica フェイスクッション

全1種

サイズ：約30cm

G賞 Spear Rib フェイスクッション

全1種

サイズ：約30cm

H賞 MWAM フェイスマグネット

全5種（選べない）

サイズ：約6cm

I賞 MWAM クリアファイル・ステッカーセット

全11種（選べる）

サイズ：クリアファイル A4、ステッカー A5

15周年を記念したビジュアルやアイコンなどを使用したクリアファイル・ステッカーセット。各メンバーデザイン／MWAMデザインで展開されており、選ぶことができる。

J賞 MWAM ハンドタオル

全9種（選べる）

サイズ：約25cm

綿100％

各メンバーデザイン＋MWAMデザインをジャガード織りで展開する、約25cmのハンドタオル。15周年ロゴやアイコンがデザインされた織タグが付いている。

K賞 MWAM ぽこっとちゃーむ

全11種（選べない）

サイズ：約10cm

メンバーカラー＋黒でデザインされた「ぽこっとちゃーむ」。メンバーデザイン＋MWAMデザインで展開されている。

ラストワン賞 MWAM 15th ANNIVERSARY ビジュアルタオル

サイズ：約120cm

ダブルチャンスキャンペーン

「A賞 MWAM 15th ANNIVERSARY フィギュア」と同一の賞品が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが発売日から2026年4月末日まで開催される。当選数は50個。

※挑戦時点で当選上限に達している場合があります。

※当選数は店頭とオンライン販売の合算となります。

※「A賞 MWAM 15th ANNIVERSARY フィギュア」と同一の賞品となります。

※当選はお一人につき1回までとなります。

※期間は延長される場合があります。

(C)FYD CO.

※発売日は流通により前後する場合があります。

※店舗の事情によりお取り扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合がございます。なくなり次第終了となります。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※画像と実際の商品とは異なる場合がございます。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合がございます。