ツナ缶ひとつで5人分のサンドイッチ完成！12月に最も読まれた「朝ごはん」の記事は？【月間ランキングTOP5】

クックパッドニュースでは「朝ごはん」にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年12月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！卵ひとつで5人分の卵サンドを作る方法や、ホットケーキミックスで作れる簡単朝ごはんレシピが人気でした。

ホットケーキミックスで作る、カフェのようなふわふわパンケーキのレシピをご紹介。弱火で生地を熱し、火が通るまで触らずに待つのが成功のポイント。「これからはお店ではなく家で作ります」「めちゃんこふわふわ」など、そのふわふわ食感に感動する声が多数寄せられています。



第4位：3つのコツで格上げ！究極のたまごサンド

いつものたまごサンドを究極の仕上がりにする3つのコツをご紹介。古めのたまごを使うこと、白身と黄身を別々に下ごしらえすること、スクランブルエッグでなめらかさをアップすることがポイントです。使う材料はいつもと変えず、作り方を変えるだけで格段においしくなります。



面倒な計量がいっさいなく、大さじと小さじだけで作れるきなこ蒸しパンのレシピ。加熱時間もスピーディで、思いたったらすぐに食べられます。「すぐできた」「ふわふわ食感で子どもがおかわりした」など、簡単においしく作れると好評。洗い物が少なく、短時間で作れるのも嬉しいポイントです。



第2位：お腹が空いた朝に！食べ応え満点ごちそうトースト

ベーコンやゆで卵などをのせた、ガッツリ系のごちそうトースト。組み合わせる食材によってボリュームを変えられるので、お腹の空き具合に合わせて選べます。味つけはマヨネーズに頼れば間違いなし。パン屋さんで買うような惣菜パンが手軽に作れます。



第1位：ツナ缶1つで5人前！ある食材でボリュームアップのツナサンド

2025年12月の「朝ごはん」記事で一番読まれたのは、ツナ缶1つで5人分のツナサンドが作れる驚きのレシピでした。ツナ缶や玉ねぎに「ある食材」を混ぜるだけで、ふわふわ食感が加わりボリュームアップ。きゅうりやレタスなどの野菜を合わせると彩り良く仕上がります。コスパも抜群で家族全員が満足できる一品です。







