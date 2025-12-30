高市首相は２日夜、トランプ米大統領と電話で約２５分間会談し、今年春の初訪米に向けて具体的な調整に入ることで一致した。

トランプ氏が４月に訪中を控える中、日本側はこれに先立つ３月に首相の訪米を実現させ、盤石な日米同盟を内外に示すことを目指す。

会談後、首相公邸で記者団の取材に応じた首相は、トランプ氏から改めて訪米の招待があったことを明らかにし、「年始にトランプ氏と直接言葉を交わし、日米同盟の強固な連携を確認できたことは極めて意義深い」と語った。電話会談は日本側が要請し、米側が２日の実施を提案したという。

首相の訪米が実現すれば、昨年１０月の就任後初めてとなる。台湾有事が日本の「存立危機事態」になり得るとした自身の国会答弁を機に日中関係が緊張する中、訪中を控えるトランプ氏が対中融和姿勢に傾かないよう、日米間の認識を擦り合わせる機会にしたい考えだ。

首相によると、この日の電話会談では「インド太平洋地域」を中心に協議し、「現下の国際情勢の下での緊密な連携」を確認した。中国軍が昨年末に台湾周辺で実施した軍事演習も話題に上った可能性がある。日米韓などの同志国連携や、「自由で開かれたインド太平洋」の推進でも一致した。

首相は、米国が今年、建国２５０年を迎えることへの祝意を伝え、経済・安全保障を含む日米協力の一層の深化を申し合わせた。