【ドラゴンクエストVII Reimagined】 2026年2月5日 発売予定（Steam版のみ2月6日） 価格： 通常版 8,778円 豪華版 15,800円 超豪華版 29,800円 デジタルデラックス版 10,978円

「ドラゴンクエストVII Reimagined」

スクウェア・エニックスが、2026年2月5日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用RPG「ドラゴンクエストVII Reimagined」。本作は、旧エニックスが2000年8月26日に発売した、「ドラクエ」シリーズのナンバリング第7弾にあたる、プレイステーション用ソフト「ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち」（以下、PS版）を3DCGでリメイクしたものである。

近年ではHD-2Dのリメイク版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」、「ドラゴンクエストI＆II」が立て続けに発売されたこともあり、今回の「Reimagined」もどのような内容になるのかがとても気になるところ。すでに公式サイトでは、新たに収録された各キャラクターのボイスも聞けるプロモーション動画をはじめ、バトルや職業などの新システムが繰り返し紹介されており、その期待は否が応でも高まる。

本稿では、「ドラクエVII」をエンディング到達までやり込んだ筆者の体験を元に、登場キャラクターの1人であるキーファの活躍ぶりを改めて振り返りつつ、原作にあたるPS版発売当時の反響や「Reimagined」に期待している点をまとめていく。

※以下、一部ネタバレを含むため「ドラクエVII」未プレイの方など読まれる際はくれぐれもご注意を！

キーファは主人公の親友であり兄貴分。「ドラクエVII」のあらすじ

【『ドラゴンクエストVII Reimagined』 アナウンストレーラー】

「ドラクエVII」は、主人公である小さな漁村、フィッシュベルに住む漁師の息子が、網元の娘マリベル、グランエスタード城の王子キーファ、オオカミ少年ガボなどの仲間とともに冒険をするRPG。世界各地に散在する石版のかけらを集めることで、新たな冒険の舞台が次々と出現することは、多くの皆さんがご存知のことだろう。

さて、本作において主人公とともに、ゲーム開始直後から終盤まで、ストーリー上で重要な役割を果たすのが、グランエスタードの王子キーファである。

キーファは主人公の親友で、まだ幼さが残る主人公よりも大柄であり、城をよく抜け出しては主人公といっしょに遊ぶ、まさに兄貴分の腕白少年。好奇心も旺盛で、王家の血筋を利用しつつ、古代遺跡の謎解きに没頭し、大冒険が始まるきっかけを作ったのもほかならぬキーファだ。

元祖、PS版のキーファ

序盤では主役級の活躍を披露するキーファだが、終盤のとある場面で突然パーティから離脱するまさかの展開が待っていたことには、誰もが驚かされたと思われる。

ところが、先日公開された「Reimagined」の最新トレーラー映像では、何と主人公たちがキーファと再会し、共闘するシーンが盛り込まれている。元祖PS版の発売から25年あまり、再び「まさか」の展開が用意されていたとは……。だからこそ、昨今のニンテンドーダイレクトや公式サイトで新しい映像が公開されるたびに、キーファがSNSのトレンドを賑わせたのも、大いにうなずけるというものだ。

PS版で振り返るキーファの活躍

【『ドラゴンクエストVII Reimagined』 続報トレーラー】

ここで改めて、PS版「ドラクエVII」でのキーファの活躍ぶりをおさらいしてみよう。

オープニングムービーでは主人公を差し置き、キーファが謎の古代遺跡の地下から手を伸ばし、地上に戻るシーンが登場する。キーファは父であるバーンズ王を「親父」と呼び、父親の心配などどこ吹く風で、フィッシュベル村の近くにある古代遺跡の謎解きに没頭。やがてキーファは主人公とマリベルも巻き込み、古代遺跡の奥に眠っていた、後に冒険の言わばハブとなる謎の神殿を発見する活躍を披露する。

以後、主人公たちは各地で石版のかけらを集めては見知らぬ地へと赴き、新たな冒険を繰り返す日々を過ごすことになる。

古代遺跡を舞台としたオープニングムービー

やがて主人公とともに遺跡の謎を解き明かし、謎の神殿へとたどり着くキーファ

キーファは、主人公よりもHPやちからなどのパラメーターが高く、多くの剣や防具を装備できる戦士タイプとして成長を遂げる。初めは呪文こそ使えないが、レベルを上げると「火炎斬り」をはじめ「気合いため」、「ゾンビ斬り」、「しんくう斬り」などの特技をマスターする。呪文が得意なマリベルや、後に加入するガボをモンスターの攻撃から身を守る存在としても重宝し、さらには会話ボタンを押すと主人公、つまりプレーヤーに対してさまざまなアドバイスをくれることもある。

そんな頼れる兄貴分が、前述したように終盤でパーティから離脱する決断を下してしまう。キーファが離脱することは、当然ながら実際にその場面に遭遇するまで誰も知らず、エンディングを迎えるためにはキーファの離脱は絶対に避けられない。当時の筆者も、予期せぬ出来事を目の当たりにして「おいおい、マジかよ！」と驚かされた。

キーファの得意技「かえん斬り」が炸裂！

ところで、昨今は一部のエンタメ系サイトで、キーファを“種泥棒”といったように呼ぶ記述が散見される。各種パラメーターをアップさせるアイテム「種」を使って強化したにもかかわらず、キーファは離脱するとパーティに二度と復帰しないため、これを特に恨んだどこかのプレーヤーが名付けたのであろう。

だが、PS版をやり込んでいた当時の筆者、およびプレーヤー仲間の間では「せっかくレベルを上げたのに！」とボヤいたのは確かだが、「種泥棒」などと呼び合っていた記憶は断じてない。ゲーム雑誌や攻略本で、キーファを泥棒と評した記事を読んだ記憶も、少なくとも筆者はない。

泥棒呼ばわりされるようになったのは、おそらくPS版が発売されたしばらく後に、インターネット上に登場したWikiの記事中に「種を返せ」などと書かれたことがきっかけで、後付け的に広まったからだろう。事実、検索エンジンで2000～2005年に期間を限定して検索すると、キーファを泥棒と呼ぶ記述は一切ヒットしない。ネット社会の弊害により、後から泥棒呼ばわりされてしまったキーファは、実に気の毒もいいところだ。

困った人を見掛けると放っておけない、まさに頼れる兄貴。何も泥棒呼ばわりしなくてもと思うのだが……

「Reimagined」の展望：キーファの「帰還」、そして家族との共闘、共演も実現するのか？

「Reimagined」における、最大の注目ポイントはどこにあるのか？ その答えはズバリ、パーティを離脱したキーファが正式に「帰還」し、以後ずっと冒険を続けられるようになるのかどうかに尽きる。

前述したように、主人公たちがキーファと新たな地で再会し、共闘する映像が公開されたが、これが正式な帰還を意味するものかどうかは、現時点では不明のままだ。ネタバレ防止のため詳しい記述は避けるが、PS版ではエンディングを迎えた時点でも、キーファのその後の状況は明かされていない。ヒゲを蓄え、さらに精悍さを増した頼れる兄貴分が、もし正式にパーティへの帰還が実現したならば、PS版を知るプレーヤーであれば誰もが胸を熱くすることだろう。

さらに動画を見ると、キーファが「ギガスラッシュ」と「灼熱斬」を披露していることから、PS版には存在しない新たな特技が使えるものと思われる。きたる「Reimagined」では、キーファが後付けで泥棒呼ばわりされた汚名を払拭して余りある、上記以外にもさらなる能力を身に着けたうえで帰還することを大いに期待したいものだ。

PS版と同様に「Reimagined」でも、キーファの気風のいいセリフやパフォーマンスを見たいところだ

グランエスタード城には、キーファの実父バーンズ王のほか、妹のリーサ姫が住んでいる。HD-2D版「ドラクエII」では、サマルトリア王子の妹がパーティに加わる、とびきりのサプライズがあった。ならば、今作でもリーサが参戦するといった追加シナリオがあるのではないかと、期待せずにはいられない。

加えて、キーファの腕白ぶりに立腹しつつも、本当は息子思いであるバーンズとの親子の絆を描いたイベントや、他界して久しいバーンズ王妃、すなわちキーファの母親との関係が明かされるシーンの登場など、PS版を知るプレーヤーにさらなる感動を与える演出が用意されていることも願ってやまない。

根っからの「お兄ちゃん子」であるリーサ。きたる「Reimagined」での活躍やいかに？

主人公にはボヤきながらも息子の身を日々案ずる、バーンズ王との絆がわかるエピソードもぜひ見てみたい

(C) 2000 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/HEART BEAT/ARTEPIAZZA/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX