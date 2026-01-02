トッテナムの日本代表DF高井幸大がドイツへ! ボルシアMGがレンタル加入を発表「彼はすぐに貢献できる」
ボルシアMGは2日、トッテナムの日本代表DF高井幸大(21)が期限付き移籍で加入することを発表した。契約期間は2026年6月30日まで。背番号は「14」を着ける。
高井は2025年7月に川崎フロンターレからトッテナムへ完全移籍。開幕前の負傷で離脱が続いていた中、同年12月28日のプレミアリーグ第18節クリスタル・パレス戦で初のベンチ入りを果たしたが、1月1日の第19節ブレントフォード戦では再びメンバー外となっていた。
クラブ公式サイトによると、スポーツディレクター(SD)のルーベン・シュレーダー氏は「コウタは長身で体格に恵まれたセンターバックで、スピードも抜群だ。彼はすぐにチームに貢献できる力を持っている。新しい背番号14の加入が楽しみだ」と期待を寄せている。
ボルシアMGには日本代表FW町野修斗が所属し、現在ブンデスリーガで12位。昨季まで日本代表DF板倉滉(→アヤックス/完全移籍)とFW福田師王(→カールスルーエ/期限付き移籍)も在籍していた。
