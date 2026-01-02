２０２４年１月の日本航空機と海上保安庁機による衝突事故は、２日で発生から２年となった。

当時、炎上・大破した日航機の消火作業に当たった羽田空港の消防隊員が取材に応じ、日航機の乗客ら３７９人全員の命を守った救助活動やその後の取り組みを振り返った。

「Ｃ滑走路上で火災発生」――。２４年１月２日夕、国土交通省東京空港事務所の車庫で消防車の点検を行っていた空港保安防災課の成瀬真之介さん（３１）は、管制からの一報を聞いて現場に急行した。

この日午後５時４７分、羽田空港Ｃ滑走路で、着陸してきた日航５１６便（エアバスＡ３５０型機）が、滑走路上に停止していた海保機に衝突した。海保機では機長を除く５人が死亡。日航機は滑走路と草地を計約１７００メートル走って停止したが、胴体下部で火災が発生し、両エンジンからも火が出た。

滑走路に入った成瀬さんの目に飛び込んできたのは、日航機の左エンジンが激しく燃え上がる様子だった。炎が主翼にも及ぶ中、機内にはまだ複数の乗客が残り、非常脱出が行われていた。

車両から放水を行っていると、逃げた乗客たちが機体近くにとどまっているのが見えた。拡声機による退避の声は届かない。成瀬さんはとっさの判断で車を出て、家族を案じる人やぼうぜん自失の人たちを火の手が届かない風上に誘導した。成瀬さんは「消火よりも人命救助を優先した。使命は果たせたと思う」と振り返る。

課題も残った。日航の事故機は胴体や翼など主構造に「炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ）」という複合材を使う新型機。これが粉じんになると皮膚や粘膜に刺さり、目やのどに障害が出る恐れがあるとされるが、成瀬さんらはこの点を認識していなかったという。当時の出動者らに目立つ健康被害は出ていないが、事故を受けて東京空港事務所は出動時にはマスクと防じん服を着用するよう改め、国交省も全国の空港消防隊員らの装備見直しを行う方針だ。

成瀬さんは事故の経験を踏まえ、日頃から１秒でも早く動ける方法を見つけることの大切さを同僚らに伝えている。羽田空港は１日平均約１３００回の発着がある繁忙空港。成瀬さんは「何かあると思って想定外をつくらない備えが必要だ」と力を込めた。

肉声頼みの脱出、運輸安全委検証

日航機からの乗客乗員３７９人の脱出状況については、運輸安全委員会も今後の被害軽減策に生かそうと詳しく調べている。

日航機内では、海保機との衝突４分後から非常脱出が始まった。ただ、機内放送などが使えず、機内にあった四つの拡声機（出力２ワット）でも声が伝わりにくく、脱出の指示伝達は客室乗務員らの肉声が頼りだった。乗客の中には避難指示が聞こえないまま席にとどまり、逃げ遅れがないか確認に来た機長による誘導で脱出したケースもあった。

運輸安全委は昨年１２月に公表した２回目の経過報告書の中で、同型機を使って日航の客室乗務員や運輸安全委調査官ら数十人が参加した避難状況の再現実験を昨年５月に行ったことを明らかにした。再現実験は機内が騒然とする中、音声による伝達状況を検証する目的で行われ、被害軽減策が最終報告書に盛り込まれる見通しだ。