【ソウル＝仲川高志】北朝鮮の朝鮮中央通信は２日、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記が１日、金日成（キムイルソン）主席と金正日（キムジョンイル）総書記の遺体が安置されている首都平壌（ピョンヤン）の錦繍山（クムスサン）太陽宮殿を参拝したと伝えた。

同通信が配信した写真で、「ジュエ」氏とされる娘の参拝への同行が初めて確認された。

同宮殿は、北朝鮮の権力の正統性を象徴する場所とされる。１〜２月の開催が見込まれている第９回党大会を前に、娘の存在感を国内外にアピールする狙いがあるとみられる。

同通信が配信した参拝者の集合写真では、スーツを着た娘が、正恩氏と妻の李雪主（リソルジュ）氏に挟まれる形で最前列中央に立ち、後方に党幹部らが並んでいる。ただ、同通信の記事で娘についての言及はなかった。

娘は２０２２年１１月、正恩氏が大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「火星１７」の発射を視察した際に初登場した。現在、１０歳代前半とみられる。昨年９月の正恩氏の訪中に同行して外遊デビューしたほか、国内行事でも正恩氏に同行するケースが目立っている。

韓国の専門家の間では、娘が正恩氏の後継者だとする見方が強まっている。調査研究機関「世宗研究所」の鄭成長（チョンソンジャン）副所長は、「党大会を前に、意図的に計画された政治的行動だ」と述べ、党大会での娘の要職起用の可能性を指摘した。