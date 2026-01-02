ニッポン放送「ショウアップナイタースペシャル ラジオペナントレース」（不定期）が昨年12月30日に午後8時から放送され、巨人ファンの落語家・林家三平（55）がジャイアンツアカデミーの超人気ぶりを明かした。

11月14日以来のオンエアとなったこの日は「ジャイアンツサミット2025」がテーマ。巨人ファンの三平、はなわ（49）、宮崎瑠依（42）、白戸ゆめの（30）がゲストとして、巨人OBの小笠原道大氏（52）と2025年シーズン限りで現役を引退した元巨人投手の今村信貴氏（31）がスペシャルゲストとして出演し、同局の煙山光紀アナウンサー（63）を進行役に90分間に渡って楽しいトークを繰り広げた。

そのなかで今村氏が2026年から新たにジャイアンツアカデミーのコーチとして活動することに話が及んだ時だった。

ジャイアンツアカデミーとは巨人が運営する幼児から小学生を対象とした野球スクール。元巨人選手ら豪華なメンバーがコーチを務めていることでも知られている。

これに三平は「うちの子も申し込んでるんですよ、今」と告白。「26人待ちなの」とその人気ぶりを明かした。

林家一門と巨人の長い付き合いを考えると、即座に入れてもらえそうだという声には「ダメダメダメ。そういうところはちゃんとやろうっていうことで」と即座に否定した三平。「待ってる待ってる。大人気ですもん」と話していた。

三平は2011年に女優の国分佐智子（49）と結婚。2016年に第1子となる長男が誕生している。