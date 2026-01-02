¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤2026Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ºê·´

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¥Ç¥¤³«ºÅ¡ÖÂè£¶£´²óÁ´Âçºå²¦¾­Àï¡×¤¬£²Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£

¡¡½éÆü£±£²£Ò¤Ï¡Ö²¦¾­¥É¥ê¡¼¥à¡×¡£»³ºê·´¡Ê£³£¶¡áÂçºå¡Ë¤¬£²¥³¡¼¥¹¤«¤é¥¸¥«¤Þ¤¯¤ê¤ÇÆÍ¤­È´¤±¡¢£±¹æÄú¤Î¾¾°æÈË¤òÊ´ºÕ¤·¤¿¡£

¡¡¼Â¶·¥¢¥Ê¤Î¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¤«¡½¡½¡×¤ÎÀ¼¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£»³ºê¤ÏºòÇ¯£Ç­µ¤Ç£´Í¥½Ð¤Ë²Ã¤¨¡¢£±£°·î¤ÎÄÅ£Ó£Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤ÏÍ½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¡£½àÍ¥ÂçÇÔ¤ÇÍ¥½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë£Ó£Ç¤ò¼è¤ë¼ÂÎÏ¤ÏÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡£¶£¹¹æµ¡¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÊöÎµÂÀ¤¬¡Ö£±£°£°¡ó¤Î»Å¾å¤²¤Ï¤Ç¤­¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¡£»³ºê¤â¡ÖÂ­¤ÏÁ´ÂÎ¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¡£¥ì¡¼¥¹¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¹¥´¶¿¨¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢Àµ·î¥ì¡¼¥¹£Ö¤ÇÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤Æ£²£°£²£¶Ç¯¤Îµ­Ç°¡¢£Ó£ÇÀïÀþ¤Ë²¥¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£