Photo: 小野寺しんいち

Galaxy S25 Ultraを使い始めてまず驚いたこと...

スタイラスがついている！

Photo: 小野寺しんいち

本体下部に専用のスロットが付いていて、そこにカチッと収納できるようになっているんです。

どう頑張っても綺麗に書けない。Sペンを使わなくなった理由

ただ個人的には、Galaxy S25 Ultraを半年ほど使っていますが、この「Sペン」と呼ばれるスタイラス、ほぼ使っていないんですよ。

というのも、理由はシンプル。指の操作の方が圧倒的に早くて正確だから。

何回もチャレンジはしているんです。せっかくの付属品、本当なら活用したいのですが、全く使いこなせておりません...

Photo: 小野寺しんいち

一つには、Sペンが自分には細すぎて、操作が安定せず、きれいな字が書けないから。

また、スマホを手に持ったまま書くことが多くなるため、小指球で安定を取ることができず、書き心地がどうしてもしっくりきません。いつまでたっても、私の字はヘニャヘニャなままでした。では、机に置いて書けばいいかというと、それも難しい。カメラの突起によって本体がガタついてしまうんです。

その結果、細かい字が書けずに字のサイズは大きくなりがちで、スマホの画面ではメモのスペースが足りなくなってしまうんです。

じゃ、字を書くのは諦めてペン先での操作はどうかというと、確かにこれは悪くはないのですが、指でやった方が早くて直感的。

Sペンも機能ダウンへ？

自分が不器用すぎるのがそもそもの原因だとは思います。ただネットを調べると、どうやら自分と同じように、Sペンを使わなくなってしまった人もちらほらいるようです。

実はこのSペン、Galaxyにとっては長年連れ添ってきたシリーズを代表するサブガジェットです。しかし近年、Samsung自体が機能縮小へ舵を切り始めていて、S25 Ultraの付属Sペンから、Bluetooth接続を削除するなど機能がダウンしています。

Photo: 小野寺しんいち

早い、多機能！ 手書き派が、Sペンを使う理由

しかし、それでも残り続けているSペン。やっぱり必要な人はいるんです。

自分の知り合いに、Sペンをめちゃくちゃ使っている人がいました。

「Sペンの何がいいの？」と聞くと、「とにかく手書きの方が早いから」と、私とは真逆の答えが返ってきました。まさか。

確かにGalaxy S25 Ultra、手書き派にはめちゃくちゃ便利な機能をたくさん揃えています。

まず何と言っても起動の早さ。スマホを閉じていても、Sペンを取り出すだけでメモが立ち上がり、すぐに書き出すことができるようになっています。ロック解除はいりません。さらにペンを戻せば自動で保存してくれます。

何かメモを取りたい時、ポケットからサッと取り出して即実行、はすごい強みですよね。

画面分割しながらメモを取れるのも便利。Image: 小野寺しんいち

ペン先の太さやペンの種類なども豊富に用意され、手書きしたものをデジタル化するのも一瞬です。

その他、Sペンで使える機能をすぐに呼び出せるショートカットがあったり、その中にある、画面の一部を拡大するルーペ機能や、調べたい箇所を囲えるAIセレクト機能と相性抜群だったりと、スタイラスを使えるなら便利な機能がたくさん。

結局、"器用さ"が命運を握るのか！？

Sペンを使いこなしている知人に、メモの画面を見せてもらいました。めちゃくちゃ字が綺麗。

そしてその時悟りました。

結局、これは自分の不器用さがすべての原因だったのだと。

その人は、特に仕事中、出先などでメモ帳としてGalaxy S25 UltraとSペンを使いこなしているそうです。色なども使い分けていて、ちゃんと使える人には最強ツールなんだと思い知らされました。

スタイラス付きのスマホなんて、ほとんどありません。そういう意味では、手書き派のあなたには、Galaxy S25 Ultra、めちゃめちゃありな選択肢かもですよ。