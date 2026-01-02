「最近パンツばかり」な40・50代へ！【ユニクロ】きれい見え狙える♡「おすすめスカート」

忙しい日々、気がつけば毎日パンツスタイルばかり……。そんな大人世代にこそ試してほしいのが【ユニクロ】の「きれい見えスカート」です。コーデに取り入れるだけで、品よく女性らしい印象を作れそう。今季の頼れる相棒として、ぜひワードローブに加えてみて。

動きのある美シルエットを楽しむスカート

【ユニクロ】「マーメイドマキシスカート」\3,990（税込）

腰まわりはすっきり、裾に向かってゆるやかに広がるマーメイドラインのスカート。公式サイトによると「きれいな落ち感のあるドレープ素材」で、歩くたびに揺れる華やかさが魅力。シンプルコーデにも映えそうです。丈は標準と短めから選べるので、身長や好みに合わせてチョイス可能。

一点投入で上品な印象をプラス

【ユニクロ】「3Dスフレヤーンスカート」\1,990（税込・セール価格）

立体的な編み地が美しい3Dニットシリーズから、すっきり見えが狙えるナロースカートが登場。スタイル良く着こなせそうです。上品な膝下丈も大人女性にぴったり。同素材のセーターやカーディガンを合わせれば、上品なセットアップコーデも楽しめます。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M