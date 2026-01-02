「Snow Man」が2日に放送されたTBS「それSnow Manにやらせて下さい新春フレンドパークSP」（後5・00）に出演。新曲の「STARS」が2月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪の同局応援ソングとなることが発表された。同曲はTBS系スポーツ2026テーマソングとしても使用される。

番組最後にスタッフから「報告することありますよね」と質問され、“ラウールの結婚”や“深澤がアウトレットに行く日”などとボケたメンバーだったが、岩本照が「TBSが中継するミラノ・コルティナオリンピックで使用されるTBS系スポーツ2026テーマソングに僕たちSnow Manの楽曲が決定しました」と発表した。

続けて、ラウールが「曲名はSTARSです」と紹介。向井康二は「この冬に行われる熱い戦いあるんですけども、僕たちの楽曲と一緒に乗り上げていきたいなと思います」と意義込みを語った。

「楽曲聞きたいなってじゃんってなるじゃん。近日中（に発表）です」と深澤辰哉。近日中に新曲をお披露目することを明かした。ラウールは「凄くない?もう言ったらTBSの顔みたいな…」とおどけ、笑いを誘っていた。