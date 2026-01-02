◇第62回全国大学ラグビー選手権大会準決勝 帝京大21―31早大（2026年1月2日 東京・国立競技場）

準決勝2試合が行われ、関東対抗戦4位の帝京大は同3位の早大に21―31（前半14―23）で敗れた。全国大学選手権の連覇は4でストップ。絶対王者が準決勝で姿を消すこととなった。

帝京大は早大に先制トライを与えて0―7で迎えた前半10分、CTB上田倭士（3年）のパスからHO梶川尚能（3年）がトライを決めるとSO本橋尭也（3年）がコンバージョンを決めて同点に追いついた。さらに同16分、WTB日隈太陽（4年）が回転しながら相手ディフェンスを次々とかわして50メートル以上の独走トライを決めて勝ち越した。しかし、その後は早大にペナルティーゴールとトライで逆転され、さらにドロップゴールも決められるなど得点を重ねられた。14―31で迎えた後半31分、途中出場のFL甲斐敬心（3年）が中央を抜け出してトライを決めたが反撃及ばなかった。

相馬朋和監督は「プレッシャーを緩めてしまったのが一番の敗因」と分析。「早稲田の執念に負けた。来年はそこを鍛え直してまたここに戻ってきたい」と悔しさを押し殺した。1年前の決勝でスクラムで圧倒していたが、この日は逆にスクラムで勝てず。現役時代にPRとして日本代表でも活躍した指揮官は「私はスクラムの専門家ですから、スクラムで良い結果が出ないのは私の責任」と反省の弁を述べた。

CTB大町佳生主将（4年）は後半21分から出場。「スコア的にもプレッシャーかかっていた。10点差でまだ勝てると思っていた。もう一回チームに勇気と自信を与えられたらと思っていた」と振り返った。1〜3年時まで日本一を経験してきたが、5連覇ならず。「望んでいた結果ではなかったけど、結果は結果。悔しい思いをしたけどこれも人生の一部。来年は素晴らしい仲間たちがまたこの舞台に立って笑って終われるように頑張ってもらいたい」と敗戦を受け止め、後輩たちに夢を託した。