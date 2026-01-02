フジテレビ系「東京ひとりぼっち」が２日に放送され、とろサーモン・久保田かずのぶ、さらば青春の光・森田哲矢がＭＣを務めた。

家に帰れば“ひとりぼっち”なゲストを迎え、悲哀あふれるトークを繰り広げるバラエティー。

ＦＵＪＩＷＡＲＡ・藤本敏史は、２０１９年に離婚したことを振り返りつつ、芸能記者からの突撃取材を回想した。

藤本は「本来なら逃げるべき週刊誌の記者が、久々の話し相手に見えてしまって。気付けば１時間話していた」と述懐。

「（記者が）家で待ってて。ロケから帰ってきて。けっこう夜中の１１時ぐらいに。もう俺と同い年のおばさん。初めは『もう、ちょっとやめてくださいよー』って言ってて。でも、やっぱり家帰ったらもう１人や思ったら…。もう、ちょっと、しゃべれる…と思って」と明かした。

「いろんなこと聞いてたのよ。芸能人の家とか全部知ってるんですか？みたいな。逆取材みたいな。だんだん、しゃべってるうちに、どんどん打ち解けてきて。ずっとマスクしてたのよ。記者のおばさんが。俺が『こんだけ、しゃべったら、もう顔見せましょうよ。もう見せてよ？』みたいな。（記者は）『いやいやちょっと。ほうれい線が…』って。やかましいわ！」と振り返った。

タイムマシーン３号・山本浩司は「何だ？そのできあがり」とエピソードトークの高い完成度に苦笑。森田は「踊る藤本御殿！」と爆笑した。

藤本はタレントの木下優樹菜と２０１０年に結婚。２児をもうけたが、２０１９年に離婚した。