リーガロイヤルホテル東京のアフタヌーンティーで味わう苺と赤いバラの世界

リーガロイヤルホテル東京の「ガーデンラウンジ」に、心まで華やぐ苺のアフタヌーンティーが登場します。2026年は苺の魅力を2つのテーマで表現し、前半は赤いバラをモチーフにしたエレガントな世界観に。甘く香る苺と美しいビジュアルが調和し、非日常へと誘います。午後のひとときを彩るのは、丁寧に仕立てられたスイーツやセイボリー、香り豊かなドリンクの数々。大人の女性にこそ味わってほしい、特別なアフタヌーンティーです。

苺と赤いバラが描く優雅な世界

2026年1月5日(月)～3月15日(日)の期間限定で登場する「Fraise et rose rouge(フレーズ・エ・ローズルージュ)」は、苺と赤いバラをテーマにしたアフタヌーンティー。

使用する苺は、酸味が少なく甘みが際立つ栃木県産『とちあいか』。

特定日には「リーガロイヤルホテル東京の苺の日」として、『とちあいか』に加え、『スカイベリー』『ミルキーベリー』『とちひめ』の計4種類が「本日の苺」として提供されます。

前半の実施日は1月15日(木)・2月5日(木)・2月25日(水)です。

多彩な苺スイーツとセイボリー

スイーツは、苺とエルダーフラワーのジュレ、苺のジュレと洋梨とマルメロのムース、苺のロールケーキ、苺とピスタチオのタルト、苺のマカロンサンド、本日の苺と、ひと皿ごとに異なる表情が楽しめます。

セイボリーには、エミリヤ風小さなラザニア、温かい魚介のブイヤベース風スープ、苺と生ハム“ハモンセラーノ”のサラダ仕立てフランボワーズドレッシングを用意。

スコーンは苺のスコーンとプレーンスコーンの2種で、苺ジャム、クロテッドクリーム、はちみつとともに味わえます。

香り豊かなドリンクと楽しむ午後

ドリンクは紅茶、ハーブティー、フレーバーティー、コーヒーまで幅広くラインナップ。

ダージリンやアッサム、アールグレイをはじめ、森いちごのルイボスティーやピーチ、シチリアンレモンなどのフレーバーティー、さらにアフタヌーンティー限定のフレーバーティー3種も揃います。

提供時間は14:00～17:00の120分制で、前日12:00までの予約制。価格は7,300円(税金・サービス料を含む)です。

苺の余韻に包まれる贅沢な時間

苺と赤いバラが織りなす「Fraise et rose rouge」は、味覚だけでなく視覚や香りまで満たしてくれるアフタヌーンティー。

素材へのこだわりとホテルならではの上質さが重なり、心ほどける午後を演出します。大切な人との語らいにも、自分へのご褒美時間にもぴったり♡

この季節だけの特別な苺体験を、リーガロイヤルホテル東京で楽しんでみてはいかがでしょうか。