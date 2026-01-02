41歳・金融資産4500万円女性の買ってよかった株主優待「株投資が嫌いな母が『おいしすぎるから売れないね』と喜んでくれた」
現在上場企業の1400社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人、長男（6歳）、父（75歳）、母（71歳）
居住地：神奈川県
雇用形態：正社員
年収：1000万円
金融資産：現預金500万円、リスク資産4000万円
■リスク資産内訳
・日本株：3500万円
・投資信託：500万円
株主優待目的でもっとも買ってよかった銘柄はハピネット＜7552＞とのこと。
100株以上保有すると持ち株数に応じた金額のおもちゃがもらえるそうで、「子どもが産まれ、優待でいただけるおもちゃに魅力を感じたから。産まれてすぐ購入したので、保有年数はもうすぐ7年です」と株主になった経緯を話します。
「子どものおもちゃも購入するとなかなかな金額になるため、年に一度いただけると大変助かります。何をいただくかは選択できますし、どのおもちゃも気に入っています。最近はドローンをいただきましたが、結構本格的なものでびっくりしました」とあります。
特に「ヨンキュウ＜9955＞のうなぎをいただき、みんなで食べたときに、『これはおいしすぎるから株を売れないね』と母から言われたのはとても記憶に残っています。これまでは株は危ないものと言われていたので」と印象的だったエピソードを語ります。
今は子ども中心の生活。銘柄選びも子どもの成長とともに「おもちゃ、お菓子がもらえる銘柄から、今は食事の量も大人並みになってきたので、食事券やおこめ券がいただける銘柄に変化」してきたそう。
「物価高でいろいろなものが高いので、それを少しでも緩和できるものにどうしても目がいきます」とのことでした。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
