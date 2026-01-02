ニッポン放送「ショウアップナイタースペシャル ラジオペナントレース」（不定期）が昨年12月30日に午後8時から放送され、現役時代に日本ハム、巨人、中日でプレーした小笠原道大氏（52）を中心に巨人の2026年開幕スタメンと開幕ローテーション投手を独自に決定した。

11月14日以来のオンエアとなったこの日は「ジャイアンツサミット2025」がテーマ。巨人ファンの林家三平（55）、はなわ（49）、宮崎瑠依（42）、白戸ゆめの（30）がゲストとして、巨人OBの小笠原氏と2025年シーズン限りで現役を引退した元巨人投手の今村信貴氏（31）がスペシャルゲストとして出演し、同局の煙山光紀アナウンサー（63）を進行役に90分間に渡って楽しいトークを繰り広げた。

そのなかで、主砲・岡本和真内野手（29）が抜けながらもV奪回を目指すことになる2026年の開幕スタメンと開幕ローテーション投手を“勝手に”決めることに。

三平がリチャード2番をぶち上げ、小笠原氏が「ありません」と冷静な声で即座に否定したり、またも三平が「ダルベックは開幕は代打」と予想したり、今村氏が三塁に坂本を推すなど活発な議論の末、最終なオーダー予想は以下の通りとなった。

【2026年巨人の開幕スタメン予想】

1番・中堅 佐々木

2番・左翼 松本

3番・遊撃 泉口

4番・一塁 ダルベック

5番・右翼 キャベッジ

6番・捕手 岸田

7番・二塁 中山

8番・三塁 石塚

9番・投手 山崎

また、開幕ローテーションについては宮崎が「新入社員に社運が懸かっている球団」と愚痴る場面もあったが、山崎、ウィットリー、マタ、戸郷、井上、竹丸で最終決定していた。