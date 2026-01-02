歌舞伎俳優の中村福之助さん（28）が、2026年に気をつけたいことを明かしました。

祖父は人間国宝の七世・中村芝翫さん、父は八代目中村芝翫さんである福之助さんは、2000年に初代中村宗生を名のり初舞台を踏み、2016年に三代目中村福之助を襲名しました。2026年1月3日に初日を迎える新橋演舞場『初春大歌舞伎』の昼の部『鳴神』では、鳴神上人を中村鷹之資さん（26）とダブルキャストで勤めます。

2025年について福之助さんは、「『三月花形歌舞伎』もあり、6月は『六月博多座大歌舞伎』とか。責任公演といいますか、任せられる公演に呼ばれるようになり、6月も博多座で虎ちゃん（中村虎之介さん）が出し物をしてるところに僕が出させてもらったりとか。着実に階段は上れてきてるなと思った1年でした」と、振り返りました。

また、2025年は10月末に体調を崩し入院し、11月の歌舞伎公演を休演していた福之助さん。2026年の目標について「健康でなくては何もできないと改めて思い知らされたので、なおさら健康に気をつけて、楽しみたいなと思いますね」と明かしました。