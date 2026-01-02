２日、ハルビン氷雪大世界で氷の彫刻を制作するコンテスト参加者。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／張濤）

　【新華社ハルビン1月2日】中国黒竜江省ハルビン市の氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」で2日、第37回中国・ハルビン国際氷彫刻コンテストが開幕した。12カ国から集まった76人が腕を競い合う。

２日、ハルビン氷雪大世界で氷の彫刻を制作するコンテスト参加者。（ハルビン＝新華社記者／張濤）
