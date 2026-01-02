¡¡ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤Ï2Æü¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤«¤éDFµÈÅÄ¿·(25)¤¬´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡µÈÅÄ¤ÏÎ©ÀµÂç¤«¤é2023Ç¯¤Ë¾ÅÆî¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢2025Ç¯¤Ï¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¡£Æ±¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¾ÅÆî¤È·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È

¡üDFµÈÅÄ¿·

(¤è¤·¤À¡¦¤¢¤é¤¿)

¢£À¸Ç¯·îÆü

2000Ç¯6·î29Æü(25ºÐ)

¢£½Ð¿ÈÃÏ

ÀéÍÕ¸©

¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å

173cm/69­Ô

¢£·ÐÎò

¿·¾¾¸ÍSC-ÇðU-12-ÇðU-15-ÇðU-18-Î©ÀµÂç-¾ÅÆî-ÉÙ»³-¾ÅÆî

¢£½Ð¾ìÎò

J1¥ê¡¼¥°:6»î¹ç

J2¥ê¡¼¥°:11»î¹ç

¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:6»î¹ç

Å·¹ÄÇÕ:2»î¹ç

¢£¥³¥á¥ó¥È

¡ÖÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¡£½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¾ÅÆî¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿µÈÅÄ¿·¤Ç¤¹¡£

Æü¡¹ÅØÎÏ¤·Âô»³¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!

¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍÇ®¤¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×