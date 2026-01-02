JFLクラブへレンタル移籍していたDF尾野優日が水戸に復帰「もう一度チャンスを与えていただいたことに心から感謝」
水戸ホーリーホックは2日、横河武蔵野FC(JFL)へ育成型期限付き移籍をしていたDF尾野優日(20)が復帰することを発表した。
尾野は2024年に日大藤沢高から水戸へ入団。2025年8月に横河武蔵野FCへと渡り、JFLで5試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF尾野優日
(おの・ゆうひ)
■生年月日
2005年11月26日(20歳)
■出身地
神奈川県
■身長/体重
178cm/68kg
■経歴
桜ヶ丘FC-横浜FM Jrユース-日大藤沢高-水戸-横河武蔵野FC
■出場歴
JFL:5試合
■コメント
「この度、横河武蔵野FCから復帰することになりました。
昨年は夏まで在籍させていただきましたが、なかなか試合に絡むことができず、自分を成長させるために移籍を決断しました。
移籍後の3か月間は、改めて自分自身と向き合う時間を多く持つことができ、確かな成長を実感しています。
そして、水戸ホーリーホックの優勝は画面越しで見ていて、率直に嬉しい気持ちがある一方で、そこに自分がいないことへの悔しさも強く感じました。
J1・水戸ホーリーホックの選手でいることが簡単ではないことは十分に理解していますし、JFLに移籍していた自分に、もう一度チャンスを与えていただいたことに心から感謝しています。
高校生の頃から『常識を変える』と公言してきましたが、これまでは結果で示すことができませんでした。今年こそは飛躍し、皆さんを驚かせるプレーをお見せします。
応援よろしくお願いします。」
尾野は2024年に日大藤沢高から水戸へ入団。2025年8月に横河武蔵野FCへと渡り、JFLで5試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF尾野優日
(おの・ゆうひ)
■生年月日
2005年11月26日(20歳)
■出身地
神奈川県
■身長/体重
■経歴
桜ヶ丘FC-横浜FM Jrユース-日大藤沢高-水戸-横河武蔵野FC
■出場歴
JFL:5試合
■コメント
「この度、横河武蔵野FCから復帰することになりました。
昨年は夏まで在籍させていただきましたが、なかなか試合に絡むことができず、自分を成長させるために移籍を決断しました。
移籍後の3か月間は、改めて自分自身と向き合う時間を多く持つことができ、確かな成長を実感しています。
そして、水戸ホーリーホックの優勝は画面越しで見ていて、率直に嬉しい気持ちがある一方で、そこに自分がいないことへの悔しさも強く感じました。
J1・水戸ホーリーホックの選手でいることが簡単ではないことは十分に理解していますし、JFLに移籍していた自分に、もう一度チャンスを与えていただいたことに心から感謝しています。
高校生の頃から『常識を変える』と公言してきましたが、これまでは結果で示すことができませんでした。今年こそは飛躍し、皆さんを驚かせるプレーをお見せします。
応援よろしくお願いします。」