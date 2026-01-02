「何かを変えないといけないと思い…」広島の19歳FW井上愛簾が松本にレンタル加入
松本山雅FCは2日、サンフレッチェ広島のFW井上愛簾(19)が期限付き移籍で加入することを発表した。
移籍期間は2026年2月1日から2026年6月30日まで。契約により、期間中に広島と対戦する全ての公式戦に出場できない。
井上は広島ユースから2025年にトップチーム昇格。ルーキーイヤーはJ1リーグ戦1試合の出場だった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW井上愛簾
(いのうえ・あれん)
■生年月日
2006年9月19日(19歳)
■出身地
神奈川県
■身長/体重
177cm/72kg
■経歴
南百合丘SC-東急SレイエスFC-広島ユース-広島
■代表歴
U-17日本代表(2023年)、U-19日本代表(2024年)
■出場歴
J1リーグ:5試合
■コメント
▽松本側
「このたび、サンフレッチェ広島から移籍してきました、井上愛簾です。
皆さんの前でFWとしてたくさん点を取り、たくさん喜びを分かち合えるよう松本山雅FCのために全力で戦います! 応援よろしくお願いいたします!」
▽広島側
「松本山雅FCに期限付き移籍することになりました。
自分の中で何かを変えないといけないと思い、悩み、この決断をしました。
どんな時でも自分のことを気にかけてくれるファン、サポーターの皆さんの期待に応えられず悔しい気持ちでいっぱいです。
このサンフレッチェ広島という日本トップレベルのチームで学んだことを松本山雅FCで発揮していきます。そして、また必ず紫のユニフォームを着て皆さんと一緒にゴールの喜びを分かち合いたいです。
自分の価値をしっかりと示せるよう頑張るので応援よろしくお願いします!」
