歯肉炎に悩んでいるという方も多いのではないでしょうか。歯肉炎とは、歯ぐきである歯肉に炎症が起こって赤く腫れてしまっている状態のことを指します。

歯肉炎は、歯と歯の間や歯と歯肉のすき間にたまった歯垢や歯石が原因で起こるとされています。誰にでも起こりうる症状ですが、歯科で治療を受けることが可能です。

歯肉炎の予防法や放置することで起こりうるリスクなどについてご紹介します。

監修歯科医師：

熊谷 靖司（歯科医師）

熊谷歯科医院 院長

歯肉炎の予防とリスク

歯肉炎を放置するリスクを教えてください。

軽度の歯肉炎であれば、歯磨き時に出血が発生する程度であるため、生活に支障が及ぶことは多くありません。しかし無自覚のうちに症状が進んでいき、歯を支える骨が溶け出していきます。さらに症状が進むことで歯がグラグラしていき、最終的には歯が抜け落ちてしまいます。歯肉炎を放置していては、将来的に歯を失ってしまうリスクをはらんでいるため、症状が少ない段階で早めに対策を取っていくことが重要です。

歯肉炎で歯茎が痛い・腫れている場合、どのように対処したら良いですか？

歯肉炎が原因で歯茎が腫れて痛くなった場合は、早めに歯科医院に行くのが良いでしょう。ドラッグストアなどで販売されている歯槽膿漏対策の薬を利用して症状を緩和する方法もありますが、確実に効果が得られる保証はありません。歯科医院で治療を受けるとともに、症状の進行を抑えるため日々のブラッシングを丁寧かつ定期的に行うよう心がけましょう。

歯肉炎を予防する方法はありますか？

歯肉炎を予防するには、生活習慣を改善することが重要です。間食を控える・バランスの良い食事を心がけるなど、規則正しい生活を送ることが根本的な予防につながります。また、日々のブラッシングは大変重要です。歯垢が蓄積することで歯石が形成され、歯周病の症状が進行します。歯垢を効率よく除去できるブラッシング方法を歯科医院などで身につけ、毎日継続して取り組むことが大事です。さらに、定期的に歯科医院でクリーニングを受けることも重要になります。自分のブラッシングでは除去できない歯石をきれいに取ってもらいましょう。

最後に、読者へメッセージをお願いします。

歯肉炎は、自覚症状が少なく放置してしまう方も多いかもしれません。しかし、症状が進行すると後で取り返しのつかない状態になってしまう怖い病気です。多くの成人の方が、歯肉炎を患っているという見方もあります。毎日の生活習慣を改善することで症状の進行はかなり抑えられるため、歯茎が痛む・出血がみられるなど自覚症状がある場合は早めに歯科医院で受診をすることをおすすめします。

歯肉炎の進行を抑えるには、日々のメンテナンスが重要です。毎日のブラッシングはもちろん、間食を減らすなど生活習慣の改善も大切です。

症状がないからと侮ることなく、早めの対策を心がけましょう。一度治療を終えたあとも油断せず、定期的な検診を受けることをおすすめします。定期的なクリーニングにより、症状の進行を食い止められるでしょう。

歯肉炎は、将来的に歯を失うリスクをはらんでいるため、末永く健康な食生活を続けるためにもしっかりと対策を継続しましょう。

