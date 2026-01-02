◆第７５回中山金杯・Ｇ３（１月４日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝２日、美浦トレセン

２０２５年９月６日の中山６Ｒでパドックで落馬した際に左足のかかとを粉砕骨折した田辺裕信騎手＝美浦・フリー＝が１月４日の中山で４か月ぶりに実戦復帰する。２日、「乗りながら体力と感覚と温度の変化に慣れさせていて、１週ごとに感じが良くなっている」と現状を報告した。

中山金杯は昨年の京成杯を制したニシノエージェント（牡４歳、美浦・千葉直人厩舎、父イスラボニータ）と初タッグ。日本ダービー（１６着）以来となる始動戦へ、１２月２４日、３１日と追い切りで感触を確かめている。「体つきは貫禄があるし、ラッキーで重賞を取っている感じではない。（３１日に）動きが少し重たいと言ったのも“重賞を使ってやっていくと”というだけで、他のレベルでは全然いいんですけどね」と期待値の高さゆえのジャッジだと話した。

復帰時期を西山茂行オーナーに報告したところ、同じ休養明け同士のコンビが決まった。「ありがたいですよね。オーナーの期待にも応えたいし、お互いリスタート」。オーナーが期待をかける人馬が開幕初日のターフに戻ってくる。