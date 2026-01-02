◆第１０４回全国高校サッカー選手権 ３回戦 東福岡（福岡）―興国（大阪）（２日、駒沢陸上競技場）

前回大会４強の東福岡は６大会ぶり２度目の出場となった興国と対戦し、２―２で突入したＰＫ戦で４―５で敗れた。

前半２６分、１０番のエースＦＷ斉藤琉稀空（るきあ、３年）がゴール前の混戦から右足シュートを押し込んで先制。後半８分には途中出場のＦＷ山口が相手のクリアミスから右足シュートをゴールに流し込んで追加点を奪った。

しかし、ここから興国に押し込まれ、後半２０分には左クロスからゴールネットを揺らされるもオフサイド判定に。２点のリードを守っていたが、同３０分に左ＣＫを竹村が頭で合わせて１点差に迫られ、後半アディショナルタイムに途中出場のＦＷ笹銀志のドリブル突破からクロスを上げられ、この流れで笹に右足シュートを押し込まれて同点とされた。

しかし、笹がゴールライン外のオフサイドポジションから入ってきたように見え、その後、電光掲示板に流れた映像を見ながら東福岡側は主審に抗議するも判定は変わらず。

２―２でＰＫ戦に突入し、５人全員が成功した興国に対し、東福岡は３人目をセーブされて、４―５で敗戦となった。

まさかの結末で２大会連続８強入りを目前で逃し、平岡道浩監督は「２点取って気の緩みが最後出てしまった。プレッシングに行けなくなってから相手のペースになったことが敗因だったと感じています。もう一つは決めるべきところで決められなかった。そういうところをしっかりやっていれば結果が出たんじゃないかな」と悔しさをにじませ、終了間際の２失点目については「見ていないので…でも、電光掲示板（の映像）ではクロスを上げてから（興国選手が）ゴールラインを割っていたし、ＧＫも前に出ていたので、その（オフサイドの）パーセンテージは随分大きいなとは思っていますけれど。確認作業はしてもらいたかったなと」と思いを口にした。それでも最後は「サッカーなので仕方ないです」と話した。