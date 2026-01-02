１日、武侯区の村糖会。（成都＝新華社配信）

【新華社成都1月2日】中国四川省成都市は1〜3日の元日連休中、伝統縁日「村糖会」を展開し、23区（市）県で関連イベントが開かれた。各地の特色を生かし、産業振興としての価値、文化発信の要素、消費喚起の効果を兼ね備えた都市の新たなIP（知的財産）を打ち出すことで、市民や観光客に成都らしい祝日の過ごし方を提案した。

１日、邛崃（きょうらい）市で開かれた「年豚宴」（正月を豚料理で祝う地域行事）。（重慶＝新華社配信）

１日、武侯区の村糖会で、「春聯」（しゅんれん＝家の入り口などに張る縁起の良い対句）を書く人。（重慶＝新華社配信）

１日、武侯区の村糖会に登場したロボット。（重慶＝新華社配信）

１日、武侯区の村糖会で、フェイスアートをしてもらう子供。（成都＝新華社配信／侯雨辰）