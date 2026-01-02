「かなりいいレンタル先」プレミアでデビューなし→ドイツに新天地を求めた21歳日本人にエール続々！「間違いなくその方がいい」「がんばってくれ」
ドイツに新天地を求めた。
町野修斗が所属するブンデスリーガのボルシアMGは現地１月２日、プレミアリーグのトッテナムから高井幸大を獲得したことを発表した。レンタル移籍でローン期間は2026年６月30日までだ。
昨夏に川崎フロンターレからトッテナムに加入した高井だが、プレシーズンの負傷の影響で開幕から出遅れ、公式戦デビューは果たせていなかった。
現状打破のため、イングランドを離れる。SNS上では「かなりいい移籍なきがする」「ブンデスでびっくり」「ボルシアはかなりいいレンタル先なのでは」「間違いなくその方がいい」「プレミアで見たかった」「ブンデスで見れるん熱いな」「がんばってくれ」「まず試合にでないとな」「ずっとずっと応援してるからね」といった声があがっている。
日本代表でも期待される21歳はドイツで活躍を示せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
