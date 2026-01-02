¡ÚCELINE¡Û½Õ¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡ª»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡õ¥¹¥«¡¼¥Õ¡×
Æ´¤ì¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCELINE¡×¤«¤éÁá¤¯¤â½Õ¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡ªTrio Flap¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µÈ´·²¤Ê¡Ö¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡õ¥¹¥«¡¼¥Õ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤ä¥«¥é¡¼¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯½Õ¾®Êª¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
CELINE¤Î¿·À±¡¢Trio Flap¤È¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤¤♡
Æ´¤ì¥Ö¥é¥ó¥ÉCELINE¤«¤éÁá¤¯¤â½Õ¤Î¿·ºîTrio Flap¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡ª´Ý¤ß¤ò¤ª¤Ó¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë¾åÉÊ¥ª¡¼¥é¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
½Õ¤é¤·¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥·¥È¥é¥¹¥«¥é¡¼¤äÄ¹Ç¯°¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÄêÈÖ¿§¤â¤¤Ã¤È¤¤¤¤♡ ¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤¥«¥é¡¼¤òÁêËÀ¤ËÁª¤ó¤À¤é¤µ¤¡¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¤·¤Þ¤·¤ç¡£
Item ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°
¥¹¥Þ¥Û¡¢¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¡¢¸°¤Ë¥ê¥Ã¥×¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¤ËÉ¬¿Ü¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼ý¤Þ¤ë¼ýÇ¼ÎÏ¡£
Item ¥¹¥«¡¼¥Õ
¥Ð¥Ã¥°¤ä¼ó¤â¤È¡¢¥Ø¥¢¤Ê¤É¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¤µ¤é¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¢¨¥Ð¥Ã¥°¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡Ê¥¿¥Æ¡ß¥è¥³¡ß¥Þ¥Ácm¡Ë¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡Ê¥¿¥Æ¡ß¥è¥³cm¡Ë¤ÇÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¤Ç¤¹¡£
Photograph_Mana Hayashi
RayÊÔ½¸Éô ÉûÊÔ½¸Ä¹ ¾®ÅÄÏÂ´õ»Ò