◇第62回全国大学ラグビー選手権大会準決勝 早大31―21帝京大（2026年1月2日 東京・国立競技場）

準決勝2試合が行われ、関東対抗戦3位の早大が同4位の帝京大を31―21（前半23―14）で破った。昨季の全国大学選手権決勝と同じ顔合わせ。今季の対抗戦でも敗れていた相手に雪辱を果たし、6季ぶり17度目の日本一へ王手をかけた。

早大は前半5分、敵陣左ラインアウトのチャンスからSO服部亮太（2年）がパスダミーで抜け出して先制トライ。その後2トライを与えて逆転されるも、同20分にCTB野中健吾主将（4年）が約25メートルのペナルティーゴール（PG）を決めて同25分には敵陣ゴール前ラインアウトからのモールでHO清水健伸（3年）がトライを決めて再度逆転した。同30分、CTB野中のキックパスを受けたWTB池本晴人（3年）がキックで前に転がすとFB矢崎由高（3年）が走り込んでトライ。同38分にはSO服部が22メートルラインからドロップゴール（DG）を決めた。後半17分、敵陣ゴール前ラインアウトからのモールでHO清水が2本目のトライ。さらに同23分、SO服部が22メートルのPGを決めて点差を広げて逃げ切った。

SO服部はこの日、トライ、PG、DGを1本ずつ決めて計11得点。さらに50:22キックで好機を演出するなど持ち味を存分に発揮した。「この日のために1年間準備してきた成果が出て勝つことができてうれしい。自分の一番の武器はキックなので、決勝に向けてキックの精度を上げていきたい。（去年決勝は）強気で行けなかったけど、今日強気で行けたのは良い収穫」。先制トライの場面については「後悔したくなかったので強気のプレーを選択した」と振り返り、ランでも強さを見せた。

準々決勝の天理大戦は5点差の辛勝。その経験を踏まえ「3点の大事さをミーティングでもかなり話していた。トライを取れなくてもしっかり3点取った方が後々効いてくる」とDGやPGを選択して着実に得点を重ねた。6点リードで迎えた前半38分にDGを決めたことで、1トライ1ゴールでも追いつけない9点差で折り返して精神的にも優位に立った。「勝てたので、あの判断は間違ってなかったのかな」。司令塔の選択が勝利につながった。

決勝は、対抗戦で敗れて優勝をさらわれた明大と対戦する。「借りを返せる。気負いすぎず、いつも通りのラグビーをすれば絶対勝てる。あと一つ勝って優勝して“荒ぶる”を歌おうと思います」。6季ぶりの優勝へ自信をみなぎらせた。